Kalmar fortsätter vinna – 6–4 mot Gislaved

Kalmar segrade – 6–4 mot Gislaved

Kalmars åttonde seger på de senaste nio matcherna

Sebastian Erkenbölling avgjorde för Kalmar

6–4 (2–2, 0–2, 4–0) blev resultatet när Kalmar och Gislaved möttes i Hatstore Arena på lördagen. I och med detta har Kalmar fem raka segrar i U20 division 1 D syd herr.

Kalmar–Gislaved – mål för mål

Kalmar tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0.

Gislaved reducerade och kvitterade till 2–2 genom Teodor Qvarnström och Walter Åqvist. I andra perioden var det Gislaved som var starkast och gick från 2–2 till 2–4 genom mål av Christoffer Torell och Sigge Bjelke. Kalmar gjorde dock fyra raka mål i tredje perioden och gick från underläge 2–4 till ledning med 6–4. Det sista målet kom med drygt tre minuter kvar av matchen.

Gislaveds Sigge Bjelke stod för tre poäng, varav ett mål. Sebastian Erkenbölling gjorde två mål och totalt tre poäng för Kalmar och Jacob Wittenström hade tre assists.

Lagens första möte för säsongen vann Kalmar HC med 7–3.

Tisdag 28 oktober spelar Kalmar borta mot Boro/Vetlanda 19.20 och Gislaved mot Värnamo hemma 19.15 i Gislerinken.

Kalmar–Gislaved 6–4 (2–2, 0–2, 4–0)

U20 division 1 D syd herr, Hatstore Arena

Första perioden: 1–0 (1.28) Filip Larsson (Jacob Wittenström, Mellwin Göthberg), 2–0 (11.49) Sebastian Erkenbölling (Jacob Wittenström, Aziz Usmanov), 2–1 (13.36) Teodor Qvarnström (Kevin Olsson, Elias Svärd), 2–2 (17.19) Walter Åqvist (Sigge Bjelke).

Andra perioden: 2–3 (23.38) Christoffer Torell (Lucas Johansson, Sigge Bjelke), 2–4 (39.19) Sigge Bjelke (Sanny Hoffrén, Walter Åqvist).

Tredje perioden: 3–4 (47.28) Lauris Strazdins (Walter Nilsson, Lucas Erlandsson), 4–4 (47.50) Lauris Strazdins (Walter Nilsson, William Johansson), 5–4 (49.53) Sebastian Erkenbölling (David Johansson), 6–4 (56.51) Elliott Fredhöj (Sebastian Erkenbölling, Jacob Wittenström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 5-0-0

Gislaved: 2-0-3

Nästa match:

Kalmar: Boro Vetlanda HC, borta, 28 oktober

Gislaved: Värnamo GIK, hemma, 28 oktober