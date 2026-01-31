Kållereds tunga svit fortsätter efter 2–4 mot Vita Hästen J20

Vita Hästen J20-seger med 4–2 mot Kållered

Vita Hästen J20:s femte seger på de senaste sex matcherna

Emil Aldén avgjorde för Vita Hästen J20

Lördags match i Kållereds Ishall blev den åttonde raka utan seger för Kållered när laget mötte Vita Hästen J20 i U20 juniorettan syd herr på hemmaplan. Slutresultatet blev 2–4 (1–2, 1–1, 0–1) till Vita Hästen J20.

Segern var Vita Hästen J20:s femte på de senaste sex matcherna.

Kållered–Vita Hästen J20 – mål för mål

Kållered tog ledningen i början av första perioden genom Elliot Börjesson.

Elliot Fäldt och Bence Gál såg till att Vita Hästen J20 vände till ledning med 1–2.

Efter 4.05 i andra perioden nätade Emil Aldén på pass av Milo Lennartsson och Emil Önander och gjorde 1–3. Kållereds Nazarii Komisar gjorde 2–3 efter 12.02 framspelad av Valter Thuresson och Waldus Carlsson.

Edgar Klavins stod för målet när Vita Hästen J20 punkterade matchen med ett 2–4-mål med 2.00 kvar att spela. Klavins fullbordade därmed Vita Hästen J20:s vändning.

Vita Hästen J20 ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Kållered är på tionde och sista plats.

När lagen senast möttes vann Vita Hästen med 10–0.

Kållered tar sig an Vänersborg i nästa match borta tisdag 3 februari 19.30. Vita Hästen J20 möter samma dag 19.40 Boro/Vetlanda hemma.

Kållered–Vita Hästen J20 2–4 (1–2, 1–1, 0–1)

U20 juniorettan syd herr, Kållereds Ishall

Första perioden: 1–0 (0.40) Elliot Börjesson (Valter Thuresson), 1–1 (5.27) Bence Gál (Tristan Johansen, Lukas Dahl), 1–2 (17.34) Elliot Fäldt (Lukas Dahl, Kingston Mckenzie).

Andra perioden: 1–3 (24.05) Emil Aldén (Milo Lennartsson, Emil Önander), 2–3 (32.02) Nazarii Komisar (Valter Thuresson, Waldus Carlsson).

Tredje perioden: 2–4 (59.00) Edgar Klavins.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kållered: 0-0-5

Vita Hästen J20: 4-0-1

Nästa match:

Kållered: Vänersborgs HC, borta, 3 februari 19.30

Vita Hästen J20: Boro Vetlanda HC, hemma, 3 februari 19.40