Kållered tog klar seger mot Härryda

Kållered vann med 8–3 mot Härryda

Leon Högström matchvinnare för Kållered

Tredje raka segern för Kållered

Det blev en klar seger för Kållered när laget vann på hemmaplan mot Härryda i U20 division 1 A syd herr. Kållered vann med klara 8–3 (4–1, 2–1, 2–1).

Kållered–Härryda – mål för mål

I första perioden var det Kållered som dominerade. Laget vann perioden klart med 4–1.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 6–2.

Efter 8.57 i tredje perioden ökade Kållered på till 7–2 genom Elliot Börjesson.

Härryda reducerade dock till 7–3 genom Lukas Luukkonen efter 9.23 av perioden.

Kållered kunde dock avgöra till 8–3 med 1.57 kvar av matchen genom Liam Nilsson.

Elliot Börjesson och Leo Dal Pozzo gjorde ett mål och tre assist var för Kållered.

Härryda har startat svagt och är helt utan poäng efter tre spelade matcher. Kållered har nio poäng.

Lagen möts igen 1 november i Landvetters Ishall.

Tisdag 30 september 19.00 spelar Kållered borta mot Lerum. Härryda möter Hisingen hemma i Landvetters Ishall måndag 29 september 19.30.

Kållered–Härryda 8–3 (4–1, 2–1, 2–1)

U20 division 1 A syd herr, Kållereds Ishall

Första perioden: 0–1 (5.04) Victor Sténhoff, 1–1 (8.52) Leo Dal Pozzo (Valter Thuresson, Elliot Börjesson), 2–1 (11.52) Isak De Vrij (Hugo Dahlöf, Liam Nilsson), 3–1 (17.41) Valter Thuresson (Leo Dal Pozzo, Leon Högström), 4–1 (19.26) Leon Högström (Elliot Börjesson, Leo Dal Pozzo).

Andra perioden: 5–1 (20.43) Valter Thuresson (Elliot Börjesson, Leon Högström), 5–2 (32.52) Rasmus Häll (Vincent Almslätt, Joaquim Lamprill Pujadas), 6–2 (36.55) Leon Högström (Valter Thuresson).

Tredje perioden: 7–2 (48.57) Elliot Börjesson (Leo Dal Pozzo), 7–3 (49.23) Lukas Luukkonen (Victor Sténhoff, Emil Logg), 8–3 (58.03) Liam Nilsson (Waldus Carlsson).

Nästa match:

Kållered: Lerums BK, borta, 30 september

Härryda: Hisingens IK, hemma, 29 september