Kållered ny serieledare efter 5–1 mot Rönnäng

Kållered-seger med 5–1 mot Rönnäng

Kållereds sjunde seger på de senaste sju matcherna

Leo Dal Pozzo avgjorde för Kållered

Det blev 5–1 (2–0, 1–0, 2–1) hemma för Kållered mot Rönnäng i lördagens match. Därmed är laget serieledare i U20 division 1 A syd herr, en poäng före Mölndal, efter sju spelade matcher. Mölndal har dessutom en match mer spelad. Rönnäng ligger på sjätte plats i tabellen.

Kållered har nu sju raka segrar. Rönnäng har fyra förluster i rad.

Varberg nästa för Kållered

Kållered tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara fyra minuter. Efter 15.20 i andra perioden nätade Elliot Börjesson på pass av Leo Dal Pozzo och gjorde 3–0. Kållered gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 3–0 till 5–0, målen av Karl Lundh och Isak De Vrij. Målen punkterade matchen.

John Hermansgård reducerade förvisso men närmare än 5–1 kom inte Rönnäng. Kållered tog därmed en stabil seger.

Elliot Börjesson gjorde ett mål för Kållered och två målgivande passningar.

Den 22 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Tjörns Ishall.

Lördag 25 oktober spelar Kållered borta mot Varberg 15.40 och Rönnäng mot Hovås borta 14.30 i Askims Ishall.

Kållered–Rönnäng 5–1 (2–0, 1–0, 2–1)

U20 division 1 A syd herr, Kållereds Ishall

Första perioden: 1–0 (10.23) Liam Nilsson, 2–0 (14.42) Leo Dal Pozzo (Elliot Börjesson).

Andra perioden: 3–0 (35.20) Elliot Börjesson (Leo Dal Pozzo).

Tredje perioden: 4–0 (47.33) Karl Lundh (Elliot Börjesson, Valter Thuresson), 5–0 (52.19) Isak De Vrij (Waldus Carlsson, Linus Karlsmo), 5–1 (54.44) John Hermansgård.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kållered: 5-0-0

Rönnäng: 1-0-4

Nästa match:

Kållered: Varberg HK, borta, 25 oktober

Rönnäng: Hovås HC, borta, 25 oktober