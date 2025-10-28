Kållered upp i topp efter seger mot Järnbrotts HK

Kållered vann med 10–1 mot Järnbrotts HK

Kållereds nionde seger på de senaste nio matcherna

Isak De Vrij gjorde tre mål för Kållered

Kållered är nu serieledare i U20 division 1 A syd herr efter seger, 10–1 (3–1, 2–0, 5–0), hemma mot Järnbrotts HK. Kållered leder serien en poäng före Mölndal. Mölndal har dessutom en match mer spelad. Järnbrotts HK ligger på åttonde plats i tabellen.

Kållered har därmed nio raka segrar. Järnbrotts HK däremot har sex raka förluster.

Theo Eliasson blev matchvinnare

Kållered var starkast i första perioden. Laget vann perioden med 3–1.

Kållered startade andra perioden bäst och gick från 3–1 till 5–1 genom mål av Hugo Dahlöf och Isak De Vrij. Kållered fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–1. Målen i sista perioden gjordes av Isak De Vrij, som gjorde två mål, Theo Eliasson, Liam Nilsson och Valter Thuresson.

Kållereds Isak De Vrij stod för tre mål och två assists, Elliot Börjesson gjorde ett mål och tre målgivande passningar, Hugo Dahlöf gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål och Waldus Carlsson hade tre assists.

När lagen möttes senast vann Kållered med 8–3.

Lördag 1 november spelar Kållered borta mot Härryda 16.30 och Järnbrotts HK mot Hisingen hemma 16.45 i Slottskogens Ishall.

Kållered–Järnbrotts HK 10–1 (3–1, 2–0, 5–0)

U20 division 1 A syd herr, Kållereds Ishall

Första perioden: 0–1 (6.09) Elmer Vetter (Simon Kesselbring), 1–1 (14.57) Oskar Lundh (Felix Claesson, Valter Thuresson), 2–1 (16.35) Theo Eliasson (Linus Karlsmo, Elliot Börjesson), 3–1 (19.05) Elliot Börjesson (Nazarii Komisar).

Andra perioden: 4–1 (21.51) Hugo Dahlöf (Isak De Vrij, Elliot Börjesson), 5–1 (29.31) Isak De Vrij (Hugo Dahlöf).

Tredje perioden: 6–1 (49.02) Isak De Vrij (Hugo Dahlöf, Waldus Carlsson), 7–1 (54.32) Isak De Vrij (Waldus Carlsson, Hugo Dahlöf), 8–1 (54.54) Valter Thuresson (Oskar Lundh, Charlie Blomqvist), 9–1 (55.50) Theo Eliasson (Nazarii Komisar, Elliot Börjesson), 10–1 (58.59) Liam Nilsson (Isak De Vrij, Waldus Carlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kållered: 5-0-0

Järnbrotts HK: 0-0-5

Nästa match:

Kållered: Härryda HC, borta, 1 november

Järnbrotts HK: Hisingens IK, hemma, 1 november