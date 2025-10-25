Kållered fortsätter vinna – 4–1 mot Varberg

Seger för Kållered med 4–1 mot Varberg

Kållereds åttonde seger på de senaste åtta matcherna

Leo Dal Pozzo avgjorde för Kållered

1–4 (0–2, 1–1, 0–1) blev resultatet när Varberg och Kållered möttes i Veddige Ishall på lördagen. I och med detta har Kållered hela åtta raka segrar i U20 division 1 A syd herr.

Järnbrotts HK nästa för Kållered

Kållered tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Kållered ökade ledningen till 0–3 genom Isak De Vrij efter 6.05 i andra perioden.

Varberg reducerade dock till 1–3 genom William Lax efter 8.31 av perioden. 7.36 in i tredje perioden nätade Kållereds Karl Lundh framspelad av Elliot Börjesson och ökade ledningen.

Det här betyder att Varberg ligger kvar på sjunde plats i tabellen och Kållered på andra plats.

När lagen senast möttes vann Kållered med 6–3.

Varberg tar sig an Hisingen i nästa match borta torsdag 30 oktober 19.40. Kållered möter Järnbrotts HK hemma tisdag 28 oktober 19.30.

Varberg–Kållered 1–4 (0–2, 1–1, 0–1)

U20 division 1 A syd herr, Veddige Ishall

Första perioden: 0–1 (2.45) Elliot Börjesson (Theo Eliasson, Karl Lundh), 0–2 (9.41) Leo Dal Pozzo (Hugo Dahlöf, Gustav Bräutigam).

Andra perioden: 0–3 (26.05) Isak De Vrij (Hugo Dahlöf, Gustav Bräutigam), 1–3 (28.31) William Lax (Milo Svensson, Leo Folkesson).

Tredje perioden: 1–4 (47.36) Karl Lundh (Elliot Börjesson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Varberg: 2-0-3

Kållered: 5-0-0

Nästa match:

Varberg: Hisingens IK, borta, 30 oktober

Kållered: Järnbrotts HK, hemma, 28 oktober