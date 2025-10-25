Kållered fortsätter vinna – 4–1 mot Varberg
- Seger för Kållered med 4–1 mot Varberg
- Kållereds åttonde seger på de senaste åtta matcherna
- Leo Dal Pozzo avgjorde för Kållered
1–4 (0–2, 1–1, 0–1) blev resultatet när Varberg och Kållered möttes i Veddige Ishall på lördagen. I och med detta har Kållered hela åtta raka segrar i U20 division 1 A syd herr.
Järnbrotts HK nästa för Kållered
Kållered tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Kållered ökade ledningen till 0–3 genom Isak De Vrij efter 6.05 i andra perioden.
Varberg reducerade dock till 1–3 genom William Lax efter 8.31 av perioden. 7.36 in i tredje perioden nätade Kållereds Karl Lundh framspelad av Elliot Börjesson och ökade ledningen.
Det här betyder att Varberg ligger kvar på sjunde plats i tabellen och Kållered på andra plats.
När lagen senast möttes vann Kållered med 6–3.
Varberg tar sig an Hisingen i nästa match borta torsdag 30 oktober 19.40. Kållered möter Järnbrotts HK hemma tisdag 28 oktober 19.30.
Varberg–Kållered 1–4 (0–2, 1–1, 0–1)
U20 division 1 A syd herr, Veddige Ishall
Första perioden: 0–1 (2.45) Elliot Börjesson (Theo Eliasson, Karl Lundh), 0–2 (9.41) Leo Dal Pozzo (Hugo Dahlöf, Gustav Bräutigam).
Andra perioden: 0–3 (26.05) Isak De Vrij (Hugo Dahlöf, Gustav Bräutigam), 1–3 (28.31) William Lax (Milo Svensson, Leo Folkesson).
Tredje perioden: 1–4 (47.36) Karl Lundh (Elliot Börjesson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Varberg: 2-0-3
Kållered: 5-0-0
Nästa match:
Varberg: Hisingens IK, borta, 30 oktober
Kållered: Järnbrotts HK, hemma, 28 oktober
