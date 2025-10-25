Prenumerera

Logga in

Kållered fortsätter vinna – 4–1 mot Varberg

Author image
Hockeysverige
Skribent

Följ HockeySverige på

Google news

  • Seger för Kållered med 4–1 mot Varberg

  • Kållereds åttonde seger på de senaste åtta matcherna

  • Leo Dal Pozzo avgjorde för Kållered

1–4 (0–2, 1–1, 0–1) blev resultatet när Varberg och Kållered möttes i Veddige Ishall på lördagen. I och med detta har Kållered hela åtta raka segrar i U20 division 1 A syd herr.

Järnbrotts HK nästa för Kållered

Kållered tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Kållered ökade ledningen till 0–3 genom Isak De Vrij efter 6.05 i andra perioden.

Varberg reducerade dock till 1–3 genom William Lax efter 8.31 av perioden. 7.36 in i tredje perioden nätade Kållereds Karl Lundh framspelad av Elliot Börjesson och ökade ledningen.

Det här betyder att Varberg ligger kvar på sjunde plats i tabellen och Kållered på andra plats.

När lagen senast möttes vann Kållered med 6–3.

Varberg tar sig an Hisingen i nästa match borta torsdag 30 oktober 19.40. Kållered möter Järnbrotts HK hemma tisdag 28 oktober 19.30.

Varberg–Kållered 1–4 (0–2, 1–1, 0–1)

U20 division 1 A syd herr, Veddige Ishall

Första perioden: 0–1 (2.45) Elliot Börjesson (Theo Eliasson, Karl Lundh), 0–2 (9.41) Leo Dal Pozzo (Hugo Dahlöf, Gustav Bräutigam).

Andra perioden: 0–3 (26.05) Isak De Vrij (Hugo Dahlöf, Gustav Bräutigam), 1–3 (28.31) William Lax (Milo Svensson, Leo Folkesson).

Tredje perioden: 1–4 (47.36) Karl Lundh (Elliot Börjesson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Varberg: 2-0-3

Kållered: 5-0-0

Nästa match:

Varberg: Hisingens IK, borta, 30 oktober

Kållered: Järnbrotts HK, hemma, 28 oktober

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen