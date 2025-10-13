Kållered besegrade Hisingen och toppar nu tabellen

Kållered vann med 5–3 mot Hisingen

Kållereds sjätte seger på de senaste sex matcherna

Gustav Bräutigam med två mål för Kållered

Segern mot Hisingen på bortaplan innebär att Kållered nu är serieledare i U20 division 1 A syd herr, en poäng före Mölndal. Mölndal har dessutom en match mer spelad. Kållered vann med 5–3 (2–1, 2–1, 1–1). Hisingen ligger på tredje plats i tabellen.

Det här innebär att Kållered nu har sex segrar i följd i U20 division 1 A syd herr.

Albin Berg gjorde matchvinnande målet

Kållered startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Elliot Börjesson och Gustav Bräutigam innan Hisingen svarade och gjorde 2–1 genom Joel Innergård. Kållered gjorde dock två mål i andra perioden och gick från 1–2 till 1–4, målen av Gustav Bräutigam och Albin Berg.

Hisingen reducerade dock till 2–4 genom Filip Gustavsson med 1.37 kvar att spela av perioden. Kållered ökade ledningen till 2–5 genom Isak De Vrij efter 3.35 i tredje perioden.

Hisingen reducerade dock till 3–5 genom Theo Almqvist när bara tre minuter återstod att spela och skapade spänning i slutet av matchen.

Hisingen har tre vinster och två förluster och 34–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 18 november i Kållereds Ishall.

Hisingen tar sig an Lerum i nästa match borta lördag 18 oktober 14.00. Kållered möter samma dag 18.30 Rönnäng hemma.

Hisingen–Kållered 3–5 (1–2, 1–2, 1–1)

U20 division 1 A syd herr, Tuve Ishall

Första perioden: 0–1 (6.10) Elliot Börjesson (Waldus Carlsson, Leo Dal Pozzo), 0–2 (11.47) Gustav Bräutigam, 1–2 (19.47) Joel Innergård (Philip Jarvind, Lukas Stahl).

Andra perioden: 1–3 (21.15) Gustav Bräutigam, 1–4 (32.57) Albin Berg, 2–4 (38.23) Filip Gustavsson (Love Henriksson, Max Holmström).

Tredje perioden: 2–5 (43.35) Isak De Vrij (Hugo Dahlöf), 3–5 (57.34) Theo Almqvist (Filip Gustavsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hisingen: 3-1-1

Kållered: 5-0-0

Nästa match:

Hisingen: Lerums BK, borta, 18 oktober

Kållered: Rönnängs IK, hemma, 18 oktober