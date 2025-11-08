Kalix vann mot Sundsvall

Kalix-seger med 3–1 mot Sundsvall

Andrew Suriyuth matchvinnare för Kalix

Andra raka segern för Kalix

Kalix besegrade Sundsvall på bortaplan i lördagens möte i hockeyettan norra. 1–3 (0–1, 0–0, 1–2) slutade matchen.

Sundsvall–Kalix – mål för mål

Kalix tog ledningen efter fem minuter genom William Björck.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Kalix gjorde 0–2 genom Andrew Suriyuth efter 9.21 i tredje perioden.

Sundsvall reducerade dock till 1–2 genom Jonathan Lidman efter 14.01 av perioden.

Kalix kunde dock avgöra till 1–3 med 35 sekunder kvar av matchen genom Noah Idebäck.

Kalix ligger på 17:e plats i tabellen efter matchen medan Sundsvall är på fjärde plats. Ett fint lyft för Sundsvall som låg på elfte plats så sent som den 18 oktober.

Sundsvall möter Kiruna i nästa match hemma söndag 9 november 16.00. Kalix möter samma dag Hudiksvall borta.

Sundsvall–Kalix 1–3 (0–1, 0–0, 1–2)

Hockeyettan norra, Brandcode Center

Första perioden: 0–1 (5.26) William Björck.

Tredje perioden: 0–2 (49.21) Andrew Suriyuth (Rasmus Hedkvist, Rainers Pavlovics), 1–2 (54.01) Jonathan Lidman (Nils Nordh, Erik Hedlund), 1–3 (59.25) Noah Idebäck.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sundsvall: 3-1-1

Kalix: 3-0-2

Nästa match:

Sundsvall: Kiruna IF, hemma, 9 november

Kalix: Hudiksvalls HC, borta, 9 november