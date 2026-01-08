Kalix U18:s Erik Svedlund bakom två mål i segern mot Brooklyn Tigers UHF U18

Kalix U18 vann med 3–2 mot Brooklyn Tigers UHF U18

Kalix U18:s Erik Svedlund tvåmålsskytt

Kalix U18 nu tredje, Brooklyn Tigers UHF U18 på sjunde plats

Kalix U18 vann mot gästande Brooklyn Tigers UHF U18 i U18 division 1 norra A fortsättning herr. 3–2 (1–0, 2–1, 0–1) slutade torsdagens match.

Erik Svedlund gjorde två mål för Kalix U18

Erik Svedlund gjorde 1–0 till Kalix U18 efter 13.11 efter förarbete av Max Öjercrantz och John Lundberg.

Brooklyn Tigers UHF U18 kvitterade till 1–1 genom Anton Karlsson i andra perioden.

Kalix U18 gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Kirill Tabunov och Erik Svedlund, vilket avgjorde matchen.

16.02 in i tredje perioden satte Anton Karlsson pucken återigen på pass av Jack Sundquist och reducerade. Men mer än så orkade Brooklyn Tigers UHF U18 inte med.

Det här betyder att Kalix U18 nu ligger på tredje plats i tabellen och Brooklyn Tigers UHF U18 är på sjunde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Brooklyn Tigers UHF vunnit.

Söndag 18 januari 18.30 spelar Kalix U18 borta mot Kiruna IF U18. Brooklyn Tigers UHF U18 möter Haparanda borta i Norra Finans Arena onsdag 14 januari 19.30.

Kalix U18–Brooklyn Tigers UHF U18 3–2 (1–0, 2–1, 0–1)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Part Arena

Första perioden: 1–0 (13.11) Erik Svedlund (Max Öjercrantz, John Lundberg).

Andra perioden: 1–1 (26.36) Anton Karlsson (Frans Hellberg, Viktor Jonsson), 2–1 (31.36) Kirill Tabunov (Leon Öhlund, Samuel Lidström), 3–1 (35.03) Erik Svedlund.

Tredje perioden: 3–2 (56.02) Anton Karlsson (Jack Sundquist).

Nästa match:

Kalix U18: Kiruna IF, borta, 18 januari 18.30

Brooklyn Tigers UHF U18: HaparandaTornio UHC, borta, 14 januari 19.30