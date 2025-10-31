Kalix U18 utklassade Clemensnäs HC U18 på hemmaplan

Kalix U18 vann med 7–0 mot Clemensnäs HC U18

Gustav Tedfelt matchvinnare för Kalix U18

Andra förlusten i rad för Clemensnäs HC U18

Kalix U18 dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Clemensnäs HC U18 i U18 division 1 norra A herr med hela 7–0 (3–0, 3–0, 1–0).

Kalix U18:s fina hemmaform håller i sig. Segern var fjärde raka i Part Arena.

Kalix U18–Clemensnäs HC U18 – mål för mål

Kalix U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 5.15 i mitten av perioden. Även i andra perioden var Kalix U18 starkast och gick från 3–0 till 6–0 genom mål av Viggo Brännström, Linus Rova Lindvall och Kirill Tabunov. Till slut kom också 7–0 genom Viggo Brännström efter 11.37 i tredje perioden.

Det här betyder att Kalix U18 ligger på tredje plats i tabellen och Clemensnäs HC U18 är på nionde plats.

När lagen senast möttes vann Kalix HC med 5–3.

Onsdag 5 november 19.00 spelar Kalix U18 borta mot Bodens HF U18. Clemensnäs HC U18 möter SK Lejon U18 borta i Skellefteå Kraft Arena måndag 3 november 19.30.

Kalix U18–Clemensnäs HC U18 7–0 (3–0, 3–0, 1–0)

U18 division 1 norra A herr, Part Arena

Första perioden: 1–0 (10.07) Gustav Tedfelt (Hugo Stenback, Johannes Kantola), 2–0 (14.05) Edwin Karlsson, 3–0 (15.22) Edwin Karlsson.

Andra perioden: 4–0 (22.24) Viggo Brännström, 5–0 (28.51) Linus Rova Lindvall (Erik Svedlund, Samuel Lidström), 6–0 (38.08) Kirill Tabunov (Leon Öhlund, Viktor Savinen Eidegren).

Tredje perioden: 7–0 (51.37) Viggo Brännström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix U18: 2-0-3

Clemensnäs HC U18: 2-0-3

Nästa match:

Kalix U18: Bodens HF, borta, 5 november

Clemensnäs HC U18: SK Lejon, borta, 3 november