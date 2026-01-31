Kalix tog enkel seger mot Vallentuna

Kalix-seger med 6–0 mot Vallentuna

Kalix fjärde seger på de senaste fem matcherna

Filip Runbjer med två mål för Kalix

Kalix vann på hemmaplan mot Vallentuna i hockeyettan norra med hela 6–0 (1–0, 1–0, 4–0). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Vallentuna vann med 3–2.

Segern var Kalix fjärde på de senaste fem matcherna.

Adam Persson bakom Kalix seger

Kalix tog ledningen efter 13.13 genom Adam Persson efter pass från Adam Helldén och Anton Claesson.

Efter 17.29 i andra perioden slog Adam Helldén till framspelad av William Björck och Adam Persson och gjorde 2–0.

Kalix fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Filip Runbjer, som gjorde två mål, Kie Vähäkangas och Oliver Selström.

Det här betyder att Kalix ligger kvar på åttonde plats i tabellen och Vallentuna på 19:e plats.

I nästa match, söndag 1 februari möter Kalix Sollentuna hemma i Part Arena 15.00 medan Vallentuna spelar borta mot Kiruna 13.00.

Kalix–Vallentuna 6–0 (1–0, 1–0, 4–0)

Hockeyettan norra, Part Arena

Första perioden: 1–0 (13.13) Adam Persson (Adam Helldén, Anton Claesson).

Andra perioden: 2–0 (37.29) Adam Helldén (William Björck, Adam Persson).

Tredje perioden: 3–0 (48.29) Filip Runbjer, 4–0 (48.54) Kie Vähäkangas (Alfons Ekblad), 5–0 (53.38) Oliver Selström (Liam Lundberg, Rasmus Hedkvist), 6–0 (57.46) Filip Runbjer (Oscar Kohlström, Elias Elomaa).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix: 4-0-1

Vallentuna: 1-0-4

Nästa match:

Kalix: Sollentuna HC, hemma, 1 februari 15.00

Vallentuna: Kiruna IF, borta, 1 februari 13.00