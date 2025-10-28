Kalix segrade i toppmötet mot Boden

Kalix segrade – 3–2 mot Boden

Kalix femte seger på de senaste sex matcherna

Tommi Tukia avgjorde för Kalix

Det var toppmatch i U20 region norr A herr under tisdagen när Boden tog emot tredjeplacerade Kalix. Kalix vann matchen med 3–2 (1–0, 1–2, 1–0).

Det var två formstarka lag som möttes. Tredjeplacerade Kalix tog femte segern i rad. Boden hade före matchen tre segrar i rad.

Sunderby nästa för Kalix

Kalix tog ledningen efter sex minuter genom Alexander Burman på pass av Daniils Rogalevs och Gustav Sundqvist. Efter 28 sekunder i andra perioden gjorde Kalix 0–2 genom Måns Nygård.

Boden reducerade och kvitterade till 2–2 genom Pijus Pranskevicius och Edvin Ek. Kalix tog ledningen redan efter efter 2.44 i tredje perioden genom Tommi Tukia på straff. Det fastställde slutresultatet till 2–3.

Det här var Bodens andra uddamålsförlust den här säsongen.

Lagens första möte för säsongen vann Bodens HF med 5–3.

Nästa motstånd för Boden är Sunderby. Lagen möts onsdag 5 november 19.30 i Sunderby Ishall. Kalix tar sig an Sunderby hemma torsdag 30 oktober 19.30.

Boden–Kalix 2–3 (0–1, 2–1, 0–1)

U20 region norr A herr, Hive Arena

Första perioden: 0–1 (6.37) Alexander Burman (Daniils Rogalevs, Gustav Sundqvist).

Andra perioden: 0–2 (20.28) Måns Nygård (Rasmus Lindqvist-Nilsson, Rainers Pavlovics), 1–2 (32.05) Pijus Pranskevicius (Froste Öhman, Enzo Barsk), 2–2 (38.57) Edvin Ek (Kasper Johansson, Elias Selström).

Tredje perioden: 2–3 (42.44) Tommi Tukia.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boden: 3-1-1

Kalix: 5-0-0

Nästa match:

Boden: Sunderby SK, borta, 5 november

Kalix: Sunderby SK, hemma, 30 oktober