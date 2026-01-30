Jordan Staal stor matchhjälte när Carolina slog Utah Mammoth

Carolina-seger med 5–4 mot Utah Mammoth

Carolinas femte seger på de senaste sex matcherna

Jordan Staal avgjorde för Carolina

Carolina tog till slut hem segern mot Utah Mammoth i matchen hemma i Lenovo Center på fredagen. Jordan Staal stod för Carolinas avgörande mål med bara 30 sekunder kvar av slutperioden. Matchen i NHL slutade 5–4 (1–0, 1–3, 3–1).

Segern var Carolinas femte på de senaste sex matcherna.

Washington nästa för Carolina

Carolina startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 3.04 slog Andrej Svetjnikov till.

Därefter fixade Utah Mammoths Kailer Yamamoto att laget vände underläge till ledning med 1–2, med två raka mål.

Carolina kvitterade till 2–2 genom Shayne Gostisbehere i andra perioden.

Utah Mammoth tog ledningen på nytt genom John-Jason Peterka efter 17.55.

Utah Mammoth gjorde 2–4 genom Michael Carcone efter 7.11 i tredje perioden.

Carolina gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 2–4 till ledning med 5–4 inom bara 1.29. 4–4-målet kom med bara 1.27 kvar att spela genom Shayne Gostisbehere. Och med 30 sekunder kvar att spela kom också 5–4 genom Jordan Staal.

Kailer Yamamoto gjorde två mål för Utah Mammoth och spelade dessutom fram till ett mål. Shayne Gostisbehere och Andrej Svetjnikov gjorde två mål och ett assist var för Carolina.

Den 11 april spelar lagen mot varandra på nytt, i Delta Center.

I nästa match möter Carolina Washington borta på lördag 31 januari 23.00. Utah Mammoth möter Dallas söndag 1 februari 03.00 hemma.

Carolina–Utah Mammoth 5–4 (1–0, 1–3, 3–1)

NHL, Lenovo Center

Första perioden: 1–0 (3.04) Andrej Svetjnikov.

Andra perioden: 1–1 (24.10) Kailer Yamamoto (Jack McBain), 1–2 (28.24) Kailer Yamamoto (Nick Desimone, Michael Carcone), 2–2 (37.36) Shayne Gostisbehere (Andrej Svetjnikov, Seth Jarvis), 2–3 (37.55) John-Jason Peterka (Barrett Hayton).

Tredje perioden: 2–4 (47.11) Michael Carcone (Jack McBain, Kailer Yamamoto), 3–4 (58.01) Andrej Svetjnikov (Shayne Gostisbehere, Nikolaj Ehlers), 4–4 (58.33) Shayne Gostisbehere (Jackson Blake, Jaccob Slavin), 5–4 (59.30) Jordan Staal (Jordan Martinook, Jalen Chatfield).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 4-1-0

Utah Mammoth: 3-0-2

Nästa match:

Carolina: Washington Capitals, borta, 31 januari 23.00

Utah Mammoth: Dallas Stars, hemma, 1 februari 03.00