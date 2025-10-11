Jonstorp vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Halmstad HF

Jonstorp-seger med 4–1 mot Halmstad HF

Elias Vendel avgjorde för Jonstorp

Andra raka segern för Jonstorp

Det blev seger för Jonstorp hemma mot Halmstad HF i U20 region syd herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Jonstorp drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 4–1 (0–1, 1–0, 3–0).

Kungälv nästa för Jonstorp

Carl Sjulander gjorde 1–0 till Halmstad HF efter 15 minuters spel framspelad av Jonathan Petersson och Matheo Rix. Efter 15.31 i andra perioden slog August Lundsteen till framspelad av Abbe Blomgren och Liam Axelsson och kvitterade för Jonstorp. Jonstorp spelade bra i tredje perioden och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Elias Vendel, Charles Björk och Noel Blommefors och avgjorde matchen.

När lagen senast möttes, för två år sedan, blev det seger för Jonstorp med 4–3.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 22 november i Halmstad Arena.

I nästa match, tisdag 14 oktober möter Jonstorp Kungälv borta i Oasen 19.30 medan Halmstad HF spelar hemma mot Helsingborg 19.20.

Jonstorp–Halmstad HF 4–1 (0–1, 1–0, 3–0)

U20 region syd herr, Jonstorps Ishall

Första perioden: 0–1 (15.51) Carl Sjulander (Jonathan Petersson, Matheo Rix).

Andra perioden: 1–1 (35.31) August Lundsteen (Abbe Blomgren, Liam Axelsson).

Tredje perioden: 2–1 (45.45) Elias Vendel (Wille Gnosspelius, Victor Johansson), 3–1 (54.53) Charles Björk (Carl-Victor Berglund), 4–1 (59.57) Noel Blommefors.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Jonstorp: 2-0-3

Halmstad HF: 3-0-2

Nästa match:

Jonstorp: Kungälvs IK, borta, 14 oktober

Halmstad HF: Helsingborg HC Ungdom, hemma, 14 oktober