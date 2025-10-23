Jonstorp utklassade Kristianstad på hemmaplan

Jonstorp-seger med 8–2 mot Kristianstad

Eric Stjärnborg avgjorde för Jonstorp

Tredje raka segern för Jonstorp

Jonstorp dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Kristianstad i U18 division 1 syd C herr med hela 8–2 (0–1, 3–1, 5–0).

Helsingborg nästa för Jonstorp

Edvinas Ivickas gjorde 1–0 till gästerna Kristianstad efter åtta minuter assisterad av Eliam Nord och Albert Persson Kruse. Därefter fixade Jonstorps Sam Holmberg och Lowe Holmer att laget vände underläge till ledning med 2–1.

Kristianstad kvitterade till 2–2 genom Adrian Silver i andra perioden.

Jonstorp gjorde 3–2 genom Eric Stjärnborg efter 19.11. Även i tredje perioden var Jonstorp starkast och gick från 3–2 till 8–2 genom mål av Noel Månsson, Viktor Åkesson, Sam Holmberg, Eric Stjärnborg och Filip Klang och avgjorde matchen.

Eric Stjärnborg gjorde två mål för Jonstorp och tre målgivande passningar, Jakob Johansson hade fyra assists och Sam Holmberg stod för två mål och ett assist.

Kristianstad har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter fem spelade matcher. Jonstorp har nio poäng.

Lagen spelar mot varandra igen den 27 november i Kristianstads Ishall.

Söndag 26 oktober spelar Jonstorp hemma mot Helsingborg 12.00 och Kristianstad mot Limhamn hemma 14.00 i Kristianstads Ishall.

Jonstorp–Kristianstad 8–2 (0–1, 3–1, 5–0)

U18 division 1 syd C herr, Jonstorps Ishall

Första perioden: 0–1 (8.14) Edvinas Ivickas (Eliam Nord, Albert Persson Kruse).

Andra perioden: 1–1 (24.22) Lowe Holmer (Lucas Käller, Jakob Johansson), 2–1 (27.19) Sam Holmberg (Eric Stjärnborg, Jakob Johansson), 2–2 (37.06) Adrian Silver (Eliam Nord), 3–2 (39.11) Eric Stjärnborg (Herman Jung).

Tredje perioden: 4–2 (46.41) Noel Månsson (Filip Klang, Lowe Holmer), 5–2 (48.52) Viktor Åkesson (Sam Holmberg, Eric Stjärnborg), 6–2 (55.25) Sam Holmberg (Jakob Johansson, Eric Stjärnborg), 7–2 (55.37) Eric Stjärnborg (Jakob Johansson, Olle Permevik), 8–2 (57.25) Filip Klang.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Jonstorp: 3-0-2

Kristianstad: 1-0-4

Nästa match:

Jonstorp: Helsingborg HC Ungdom, hemma, 26 oktober

Kristianstad: Limhamn HK, hemma, 26 oktober