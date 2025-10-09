Jonathan Carlsson i form när Åmåls SK J18 vann mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga
- Åmåls SK J18 vann med 6–2 mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga
- Åmåls SK J18:s Jonathan Carlsson tvåmålsskytt
- Andra raka nederlaget för Arvika/Charlottenberg/Forshaga
Åmåls SK J18 vann på bortaplan mot Arvika/Charlottenberg/Forshaga i U18 division 1 västra D herr. 2–6 (0–3, 2–2, 0–1) slutade torsdagens match.
Det var första segern för Åmåls SK J18, efter 4–5-förlust mot Örebro Hockey Ungdom J18 i premiären.
Åmåls SK J18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3. Åmåls SK J18 gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 0–3 till 0–5, målen av Alvin Eriksson och Valter Nyström.
Arvika/Charlottenberg/Forshaga reducerade dock till både 1–5 och 2–5 genom Elias Borg och Lucas Henriksson i andra perioden. 7.57 in i tredje perioden slog Adam Fredriksson till och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 2–6.
Åmåls SK J18:s Jonathan Carlsson stod för tre poäng, varav två mål.
Lagen möts igen 13 november i Åmåls Ishall.
Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 12 oktober. Då möter Arvika/Charlottenberg/Forshaga Örebro Hockey Ungdom J18 i Trängens IP 16.10. Åmåls SK J18 tar sig an Viking HC J18 hemma 12.30.
Arvika/Charlottenberg/Forshaga–Åmåls SK J18 2–6 (0–3, 2–2, 0–1)
U18 division 1 västra D herr, Sparbanken Arena
Första perioden: 0–1 (7.34) Isak Kjellman (Alvin Eriksson, Pontus Nilsson), 0–2 (12.52) Jonathan Carlsson (Valter Nyström), 0–3 (19.16) Jonathan Carlsson (Adam Fredriksson, Ivar Kahra).
Andra perioden: 0–4 (24.38) Alvin Eriksson (Jonathan Carlsson, Eddy Täng), 0–5 (28.07) Valter Nyström, 1–5 (29.33) Elias Borg (Max Bengtsson Fisher), 2–5 (37.26) Lucas Henriksson (Nils Sjödin).
Tredje perioden: 2–6 (47.57) Adam Fredriksson.
Nästa match:
Arvika/Charlottenberg/Forshaga: Örebro HUF:2/Örebro HK:2, borta, 12 oktober
Åmåls SK J18: Viking HC, hemma, 12 oktober
