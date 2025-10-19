Jokitalo och Borgman bakom Haparandas avgörande mot Kiruna IF U18

Seger för Haparanda med 4–1 mot Kiruna IF U18

Eetu Huttunen avgjorde för Haparanda

Femte raka nederlaget för Kiruna IF U18

Haparanda vann hemma mot Kiruna IF U18 i U18 division 1 norra A herr med 4–1. Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Eemil Jokitalo gjorde 3–1 (efter 19.3) och Christer Borgman 31 sekunder senare gjorde 4–1 i sista perioden.

Haparanda–Kiruna IF U18 – mål för mål

Matchen började med bra försvarsspel och båda de två första perioderna blev mållösa.

Haparanda dominerade i tredje perioden. Laget vann perioden klart och matchen med 4–1.

Haparandas nya tabellposition är tredje plats medan Kiruna IF U18 är på sjunde plats. Så sent som den 28 september låg Kiruna IF U18 på första plats i tabellen.

Den 14 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Lombiahallen.

I nästa match, lördag 25 oktober möter Haparanda Burträsk hemma i Norra Finans Arena 15.00 medan Kiruna IF U18 spelar hemma mot Lycksele SK U18 10.30.

Haparanda–Kiruna IF U18 4–1 (0–0, 0–0, 4–1)

U18 division 1 norra A herr, Norra Finans Arena

Tredje perioden: 0–1 (48.59) Liam Forsman (Alvin Taivalsaari, William Jakobsson), 1–1 (50.38) Akseli Keskimaunu (Väinö Alakokkare), 2–1 (58.33) Eetu Huttunen (Väinö Alakokkare, Patrik Pohjanen), 3–1 (59.03) Eemil Jokitalo (Akseli Keskimaunu, Artturi Moilanen), 4–1 (59.34) Christer Borgman.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Haparanda: 3-1-1

Kiruna IF U18: 0-1-4

Nästa match:

Haparanda: Burträsk HC, hemma, 25 oktober

Kiruna IF U18: Lycksele SK, hemma, 25 oktober