Joel Kellman i form när Färjestad vann mot Skellefteå

Färjestad vann med 5–2 mot Skellefteå

Joel Kellman med två mål för Färjestad

Andra raka segern för Färjestad

Bortalaget Färjestad tog hem de tre poängen efter seger mot Skellefteå i SHL. 2–5 (0–1, 0–1, 2–3) slutade torsdagens match.

När lagen möttes förra säsongen vann Skellefteå tre matcher och Färjestad en.

Färjestads Joel Kellman tvåmålsskytt

Färjestad tog ledningen efter 11.12, genom Emil Alba assisterad av Axel Bergkvist och Christoffer Jansson. Efter 7.05 i andra perioden nätade Axel Bergkvist, på pass av August Tornberg och Emil Alba och gjorde 0–2. Färjestad vann också tredje perioden 2–3 och matchen slutade 2–5.

Skellefteå ligger på tionde plats i tabellen efter matchen, medan Färjestad ligger på första plats.

I nästa match möter Skellefteå Linköping borta och Färjestad möter Timrå borta. Båda matcherna spelas lördag 20 september 15.15.

Skellefteå–Färjestad 2–5 (0–1, 0–1, 2–3)

SHL, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (11.12) Emil Alba (Axel Bergkvist, Christoffer Jansson).

Andra perioden: 0–2 (27.05) Axel Bergkvist (August Tornberg, Emil Alba).

Tredje perioden: 1–2 (47.45) Jonathan Johnson (Oscar Lindberg, Jonathan Pudas), 1–3 (55.04) Joel Kellman (Adam Ollas Mattsson, Marian Studenic), 1–4 (56.55) Viktor Lodin (Luke Philp), 2–4 (57.12) Pär Lindholm (Arvid Lundberg, Victor Stjernborg), 2–5 (59.23) Joel Kellman.

Nästa match:

Skellefteå: Linköping HC, borta, 20 september

Färjestad: Timrå IK, borta, 20 september