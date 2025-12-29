Joel Jonsson tremålskytt i Borlänges seger mot Falu IF

Borlänge vann med 5–1 mot Falu IF

Borlänges Joel Jonsson tremålsskytt

Andra raka segern för Borlänge

Joel Jonsson stod för ett hattrick när Borlänge besegrade Falu IF på bortaplan med 5–1 (1–0, 2–1, 2–0) i hockeyettan norra.

I och med detta har Falu IF åtta förluster i rad.

Joel Myrberg Andersson gav gästerna Borlänge ledningen efter nio minuter efter förarbete från Viktor Johansson.

Borlänge utökade ledningen genom Joel Jonsson efter 6.54 i andra perioden.

Falu IF reducerade dock till 1–2 genom Simon Daniels efter 7.59 av perioden.

Efter 14.46 gjorde Borlänge 1–3 genom Calle Karlsson.

4.30 in i tredje perioden satte Joel Jonsson pucken på nytt på pass av Calle Karlsson och Gustav Lindström och ökade ledningen.

Laget avslutade matchen med sitt 1–5-mål med nio sekunder kvar att spela återigen genom Joel Jonsson efter förarbete av Melker Bertals och Calle Karlsson.

Calle Karlsson gjorde ett mål för Borlänge och två assist, Viktor Johansson hade tre assists och Joel Jonsson gjorde tre mål.

Falu IF stannar därmed på 17:e plats och Borlänge på femte plats i tabellen.

Söndag 4 januari 16.00 spelar Falu IF hemma mot Wings Arlanda. Borlänge möter Hudiksvall hemma i Borlänge Ishall onsdag 7 januari 19.00.

Falu IF–Borlänge 1–5 (0–1, 1–2, 0–2)

Hockeyettan norra, Lugnets Ishall

Första perioden: 0–1 (9.08) Joel Myrberg Andersson (Viktor Johansson).

Andra perioden: 0–2 (26.54) Joel Jonsson (Hampus Malm, Viktor Johansson), 1–2 (27.59) Simon Daniels (Albin Pousette), 1–3 (34.46) Calle Karlsson (Viktor Johansson, Henning Rothsten).

Tredje perioden: 1–4 (44.30) Joel Jonsson (Calle Karlsson, Gustav Lindström), 1–5 (59.51) Joel Jonsson (Melker Bertals, Calle Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu IF: 0-2-3

Borlänge: 2-0-3

Nästa match:

Falu IF: Wings HC Arlanda, hemma, 4 januari 16.00

Borlänge: Hudiksvalls HC, hemma, 7 januari 19.00