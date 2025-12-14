Joel Forsgren i målform – Mälarö Hockey U18 vann mot Järfälla HC

Mälarö Hockey U18 vann med 3–2 mot Järfälla HC

Joel Forsgren tvåmålsskytt för Mälarö Hockey U18

Andra raka segern för Mälarö Hockey U18

Hemmalaget Mälarö Hockey U18 tog hem de tre poängen efter seger mot Järfälla HC i U18 Div 1 östra A herr. 3–2 (1–0, 1–1, 1–1) slutade matchen på söndagen.

Mälarö Hockey U18:s Joel Forsgren tvåmålsskytt

Alexander Täktén gjorde 1–0 till Mälarö Hockey U18 efter sex minuter på pass av William Liutu och Joel Forsgren.

Efter 1.37 i andra perioden nätade Joel Forsgren framspelad av Alexander Täktén och gjorde 2–0.

Järfälla HC:s Elliot Rudslätt Debou gjorde 2–1 efter 8.10 på pass av Hugo Karlsson.

6.44 in i tredje perioden slog Albin Flordal till framspelad av Hugo Karlsson och Oscar Mattsson och kvitterade.

14.46 in i perioden satte Joel Forsgren pucken på nytt på pass av Alexander Täktén och avgjorde matchen. 3–2-målet blev matchens sista.

Mälarö Hockey U18:s Alexander Täktén stod för ett mål och två assists och Joel Forsgren gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Mälarö Hockey U18 med 25–16 och Järfälla HC med 28–16 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Järfälla HC med 7–4.

Mälarö Hockey U18–Järfälla HC 3–2 (1–0, 1–1, 1–1)

U18 Div 1 östra A herr, Allhallen

Första perioden: 1–0 (6.00) Alexander Täktén (William Liutu, Joel Forsgren).

Andra perioden: 2–0 (21.37) Joel Forsgren (Alexander Täktén), 2–1 (28.10) Elliot Rudslätt Debou (Hugo Karlsson).

Tredje perioden: 2–2 (46.44) Albin Flordal (Hugo Karlsson, Oscar Mattsson), 3–2 (54.46) Joel Forsgren (Alexander Täktén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mälarö Hockey U18: 3-0-2

Järfälla HC: 3-0-2