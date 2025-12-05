Jevgenij Malkin stor matchhjälte när Pittsburgh vann

Pittsburgh vann med 4–3 mot Tampa Bay

Pittsburghs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Pittsburghs Jevgenij Malkin tvåmålsskytt

Pittsburgh vann en målmässigt jämn match borta mot Tampa Bay i NHL på fredagen. Jevgenij Malkin stod för Pittsburghs avgörande mål 17.17 in i tredje perioden. 3–4 (0–1, 1–2, 2–1) slutade matchen.

Segern var Pittsburghs fjärde på de senaste fem matcherna.

Ville Koivunen gav Pittsburgh ledningen efter 6.12 med assist av Kris Letang och Thomas Novak.

Pittsburgh gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av Jevgenij Malkin och Ben Kindel.

Tampa Bay reducerade dock till 1–3 genom Nikita Kutjerov med 1.14 kvar att spela av perioden.

Tampa Bay reducerade och kvitterade till 3–3 genom två mål av Brandon Hagel i tredje perioden.

Pittsburgh kunde dock avgöra till 3–4 med 2.43 kvar av matchen genom Jevgenij Malkin.

Det här var Tampa Bays åttonde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Pittsburghs tredje uddamålsseger.

Nästa motstånd för Tampa Bay är NY Islanders. Lagen möts söndag 7 december 01.00 i Amalie Arena.

Tampa Bay–Pittsburgh 3–4 (0–1, 1–2, 2–1)

NHL, Amalie Arena

Första perioden: 0–1 (6.12) Ville Koivunen (Kris Letang, Thomas Novak).

Andra perioden: 0–2 (27.56) Jevgenij Malkin, 0–3 (29.49) Ben Kindel, 1–3 (38.46) Nikita Kutjerov.

Tredje perioden: 2–3 (41.17) Brandon Hagel, 3–3 (51.45) Brandon Hagel (Nick Paul, Gage Goncalves), 3–4 (57.17) Jevgenij Malkin (Thomas Novak, Anthony Mantha).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tampa Bay: 3-0-2

Pittsburgh: 4-0-1

Nästa match:

Tampa Bay: New York Islanders, hemma, 7 december

Pittsburgh: Dallas Stars, borta, 8 december