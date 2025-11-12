Jesper Thörnberg matchhjälte när Dalen vann mot Grums

Dalen vann med 1–0 mot Grums

Jesper Thörnberg avgjorde för Dalen

Tredje raka segern för Dalen

Det blev seger för Dalen hemma mot Grums i hockeyettan södra. Matchen slutade 1-0, matchens enda mål kom redan i första perioden. Matchhjälte för Dalen blev Jesper Thörnberg som gjorde målet.

Grums tränare Johan Erkgärds tyckte så här om matchen:

– Vinner inga matcher om man gör 0 mål. Så enkelt är det.

Dalen–Grums – mål för mål

Dalen har tre segrar och två förluster och 16–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Grums har fem förluster och 9–18 i målskillnad. Det här var Dalens andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Grums tredje uddamålsförlust.

För Dalen gör resultatet att man nu ligger på elfte plats i tabellen medan Grums är på 20:e och sista plats. Dalen var på 19:e plats i tabellen för åtta dagar sedan, men har fått ett lyft.

Den 30 januari tar lagen sig an varandra igen, då i Billerudhallen.

I nästa omgång har Dalen Västervik borta i LF Arena, onsdag 19 november 19.00. Grums spelar hemma mot Halmstad söndag 16 november 16.00.

Dalen–Grums 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)

Hockeyettan södra, Smedjehov

Första perioden: 1–0 (13.49) Jesper Thörnberg (Liam Persson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dalen: 3-0-2

Grums: 0-1-4

Nästa match:

Dalen: Västerviks IK, borta, 19 november

Grums: Halmstad Hammers HC, hemma, 16 november