Jere Innala i form när Frölunda vann mot Timrå IK

Frölunda vann med 3–1 mot Timrå IK

Jere Innala gjorde två mål för Frölunda

Fjärde raka nederlaget för Timrå IK

Frölunda vann mot gästande Timrå IK i SHL. 3–1 (0–0, 2–0, 1–1) slutade matchen på lördagen.

Resultatet innebär att Timrå IK nu har fyra förluster i rad.

Frölundas Jere Innala tvåmålsskytt

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

5.50 in i andra perioden spräckte Frölunda nollan genom Arttu Ruotsalainen på pass av Jere Innala och Filip Cederqvist. Efter 12.07 i andra perioden slog Jere Innala till framspelad av Henrik Tömmernes och Linus Weissbach och gjorde 2–0.

4.55 in i tredje perioden satte Jere Innala pucken på nytt på pass av Arttu Ruotsalainen och ökade ledningen. 7.18 in i perioden fick Jonathan Dahlén utdelning framspelad av Marcus Hardegård och Emil Pettersson och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Timrå IK.

Jere Innala gjorde två mål för Frölunda och ett målgivande pass.

Med tre omgångar kvar är Frölunda på andra plats i tabellen medan Timrå IK är på tionde plats.

I nästa match möter Frölunda Leksand borta och Timrå IK möter Örebro Hockey borta. Båda matcherna spelas tisdag 10 mars 19.00.

Frölunda–Timrå IK 3–1 (0–0, 2–0, 1–1)

SHL, Scandinavium

Andra perioden: 1–0 (25.50) Arttu Ruotsalainen (Jere Innala, Filip Cederqvist), 2–0 (32.07) Jere Innala (Henrik Tömmernes, Linus Weissbach).

Tredje perioden: 3–0 (44.55) Jere Innala (Arttu Ruotsalainen), 3–1 (47.18) Jonathan Dahlén (Marcus Hardegård, Emil Pettersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 2-1-2

Timrå IK: 1-0-4

Nästa match:

Frölunda: Leksands IF, borta, 10 mars 19.00

Timrå IK: Örebro HK, borta, 10 mars 19.00