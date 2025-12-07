Jeppsson och Pagels klev fram som matchvinnare mot Växjö

Seger för Malmö med 2–1 mot Växjö

Isac Jeppsson avgjorde för Malmö

Andra raka segern för Malmö

2–1 vann Malmö med hemma mot Växjö på söndagen i U18 regional syd topp 6 herr.

Segern var ett skönt trendbrott för Malmö som hade 6 raka förluster mot Växjö inför söndagens match.

Malmö–Växjö – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Isac Pagels gjorde 1–0 till Malmö 6.10 in i andra perioden med assist av Oliver Andrle och Leo Tjälldén.

Efter 15.21 i andra perioden nätade Isac Jeppsson och gjorde 2–0.

5.22 in i tredje perioden satte Kalle Broberg pucken på pass av William Axberg och Wilmer Bergström och reducerade. Men mer än så orkade Växjö inte med.

Det här var Malmös andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Växjös femte uddamålsförlust.

Resultaten i sista omgången innebär att Malmö slutar på femte plats och Växjö på tredje plats. Båda lagen är därmed klara för slutspel.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Växjö Lakers HC vunnit.

Malmö–Växjö 2–1 (0–0, 2–0, 0–1)

U18 regional syd topp 6 herr, Malmö Isstadion

Andra perioden: 1–0 (26.10) Isac Pagels (Oliver Andrle, Leo Tjälldén), 2–0 (35.21) Isac Jeppsson.

Tredje perioden: 2–1 (45.22) Kalle Broberg (William Axberg, Wilmer Bergström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 2-0-3

Växjö: 2-0-3