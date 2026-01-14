Jenner och Coyle bakom Columbus avgörande mot Calgary

Columbus-seger med 5–3 mot Calgary

Charlie Coyle med två mål för Columbus

Boone Jenner matchvinnare för Columbus

Columbus vann hemma mot Calgary i NHL med 5–3. Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Boone Jenner gjorde 4–3 och Charlie Coyle en minut senare gjorde 5–3 i sista perioden.

Columbus startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 3.57 slog Dante Fabbro till efter förarbete från Zach Werenski och Charlie Coyle. 2–0 kom efter 13.24 när Charlie Coyle fick träff efter förarbete av Jake Christiansen och Dmitrij Voronkov.

Efter 12.00 i andra perioden nätade Morgan Frost på pass av Mikael Backlund och Jegor Sjarangovitj och reducerade åt Calgary. Rasmus Andersson gjorde dessutom 2–2 efter 19.18 framspelad av Jegor Sjarangovitj och Connor Zary.

4.46 in i tredje perioden nätade Columbus Zach Werenski framspelad av Adam Fantilli och Kirill Martjenko och gav laget ledningen. 10.05 in i perioden satte Mikael Backlund pucken framspelad av Morgan Frost och Connor Zary och kvitterade. Columbus tog ledningen med 1.34 kvar att spela genom Boone Jenner. Charlie Coyle stod för målet när laget punkterade matchen med ett 5–3-mål med tre sekunder kvar att spela framspelad av Boone Jenner och Zach Werenski. Det fastställde slutresultatet till 5–3.

Zach Werenski gjorde ett mål för Columbus och spelade dessutom fram till två mål och Charlie Coyle stod för två mål och ett assist.

Lagens första möte för säsongen vann Calgary med 5–1.

I nästa match, fredag 16 januari möter Columbus Vancouver hemma i Nationwide Arena 01.00 medan Calgary spelar borta mot Chicago 02.30.

Columbus–Calgary 5–3 (2–0, 0–2, 3–1)

NHL, Nationwide Arena

Första perioden: 1–0 (3.57) Dante Fabbro (Zach Werenski, Charlie Coyle), 2–0 (13.24) Charlie Coyle (Jake Christiansen, Dmitrij Voronkov).

Andra perioden: 2–1 (32.00) Morgan Frost (Mikael Backlund, Jegor Sjarangovitj), 2–2 (39.18) Rasmus Andersson (Jegor Sjarangovitj, Connor Zary).

Tredje perioden: 3–2 (44.46) Zach Werenski (Adam Fantilli, Kirill Martjenko), 3–3 (50.05) Mikael Backlund (Morgan Frost, Connor Zary), 4–3 (58.26) Boone Jenner, 5–3 (59.57) Charlie Coyle (Boone Jenner, Zach Werenski).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Columbus: 2-0-3

Calgary: 1-0-4

Nästa match:

Columbus: Vancouver Canucks, hemma, 16 januari 01.00

Calgary: Chicago Blackhawks, borta, 16 januari 02.30