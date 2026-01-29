Jätteskräll när Ottawa besegrade Colorado

Ottawa-seger med 5–2 mot Colorado

Claude Giroux matchvinnare för Ottawa

Andra raka segern för Ottawa

Bottenlaget Ottawa stod för en rejäl överraskning i NHL när laget besegrade serieledande Colorado på hemmaplan i Canadian Tire Centre. Matchen slutade 5–2 (0–0, 2–1, 3–1).

Inför matchen hade Ottawa sju raka förluster mot Colorado.

New Jersey nästa för Ottawa

Den första perioden slutade 0–0.

Efter 3.21 i andra perioden gjorde Ottawa 1–0 genom Nick Cousins.

Colorado kvitterade till 1–1 genom Parker Kelly efter 14.05 av perioden.

Ottawa gjorde 2–1 genom Ridly Greig efter 14.22.

2.06 in i tredje perioden slog Claude Giroux till framspelad av Nick Jensen och Thomas Chabot och ökade ledningen. Valerij Nitjusjkin reducerade för Colorado tidigt i tredje perioden assisterad av Jack Drury. Fler mål än så blev det inte för Colorado. Efter 17.44 slog Brady Tkachuk till på pass av Jake Sanderson och ökade ledningen för Ottawa. Laget punkterade matchen med ett 5–2-mål med 1.07 kvar att spela genom Tim Stützle.

Ottawa stannar därmed på åttonde och sista plats i Atlantic division och Colorado toppar fortfarande tabellen i Central division.

Lagens första möte för säsongen vann Colorado med 8–2.

Nästa motstånd för Ottawa är New Jersey. Lagen möts söndag 1 februari 01.00 i Canadian Tire Centre. Colorado tar sig an Montreal borta fredag 30 januari 01.00.

Ottawa–Colorado 5–2 (0–0, 2–1, 3–1)

NHL, Canadian Tire Centre

Andra perioden: 1–0 (23.21) Nick Cousins (Nick Cousins, Artiom Zub), 1–1 (34.05) Parker Kelly (Brock Nelson, Keaton Middleton), 2–1 (34.22) Ridly Greig (Tyler Kleven, Jordan Spence).

Tredje perioden: 3–1 (42.06) Claude Giroux (Nick Jensen, Thomas Chabot), 3–2 (43.30) Valerij Nitjusjkin (Jack Drury), 4–2 (57.44) Brady Tkachuk (Jake Sanderson), 5–2 (58.53) Tim Stützle.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 3-0-2

Colorado: 2-1-2

Nästa match:

Ottawa: New Jersey Devils, hemma, 1 februari 01.00

Colorado: Montreal Canadiens, borta, 30 januari 01.00