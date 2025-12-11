Järnas seger spiken i kistan för Wings Arlanda – som åker ur serien

Marcus Söderman tremålsskytt för Järna

Andreas Tingshagen matchvinnare för Järna

Wings Arlanda åker ur U18 allettan östra herr. Det står klart efter en ny förlust, 3–12 (0–6, 2–2, 1–4), hemma mot Järna. Laget är helt utan seger i serien.

Järnas lagledare Tom Carlsson om matchen:

– Puh, skönt med lite islossning. Maximal utdelning i första perioden och sedan handlade det mesta om att bevaka. Sista matchen på söndag, sedan bygga vidare på detta nästa vecka och en liten julledighet på några dagar innan förberedelserna inför Allettan fortsättning som drar igång direkt i januari om jag inte är helt ute och cyklar.

Järna tog därmed sjätte raka seger mot just Wings Arlanda.

I och med detta har Wings Arlanda 21 förluster i rad.

I första perioden var det Järna som dominerade. Laget vann perioden klart med 6–0.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 2–8.

Wings Arlanda reducerade dock till 3–8 genom Alexander Broman tidigt i tredje perioden av perioden.

På bara 9.07 gjorde Järna fyra raka mål när laget gick från 3–8 till 3–12. Järna tog därmed en klar seger.

Järnas Marcus Söderman stod för sex poäng, varav tre mål och Buster Pers gjorde ett mål och två assist. Alexander Broman gjorde två mål och totalt tre poäng för Wings Arlanda.

Wings Arlanda har fem förluster och 9–60 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Järna har två vinster och tre förluster och 23–27 i målskillnad.

Matchresultatet innebär att Järna ligger kvar på elfte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Järna SK med 4–3 efter förlängning .

I sista omgången har Wings Arlanda Nyköping borta i Lilla Hallen, lördag 13 december 14.00. Järna spelar borta mot Väsby söndag 14 december 17.30.

Wings Arlanda–Järna 3–12 (0–6, 2–2, 1–4)

U18 allettan östra herr, Pinbackshallen

Första perioden: 0–1 (2.59) Marcus Söderman, 0–2 (5.04) Linus Björkdahl (Axel Törnblom, Linus Salkia), 0–3 (6.50) Arvid Lindroth (Oskar Komorowski), 0–4 (8.06) Andreas Tingshagen (Hugo Ekström Söderström), 0–5 (9.44) Buster Pers (Edvin Blixt, Marcus Söderman), 0–6 (18.14) Marcus Söderman (Buster Pers).

Andra perioden: 0–7 (27.01) Filip Orre Swärdborn (Marcus Söderman, Buster Pers), 0–8 (30.01) Marcus Söderman, 1–8 (33.44) Vilmer Asp (Alexander Broman, Malte Öhman), 2–8 (36.01) Alexander Broman (Vilmer Asp).

Tredje perioden: 3–8 (41.20) Alexander Broman (Max Bjelm, Alrik Lindgren), 3–9 (50.01) Hugo Englund (Maliik Hellqvist Ekendahl), 3–10 (53.25) Maliik Hellqvist Ekendahl (Hugo Englund), 3–11 (57.39) Arvid Lindroth (Oskar Komorowski, Linus Salkia), 3–12 (59.08) Edvin Blixt (Marcus Söderman, Filip Orre Swärdborn).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings Arlanda: 0-0-5

Järna: 2-0-3

Nästa match:

Wings Arlanda: Nyköpings SK, borta, 13 december 14.00

Järna: Väsby IK HK, borta, 14 december 17.30