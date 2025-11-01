Järna upp i topp efter seger mot Trångsund

Seger för Järna med 5–2 mot Trångsund

Järnas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Samuel Kjellström avgjorde för Järna

Järna är nu serieledare i U20 division 1 östra C herr efter seger, 5–2 (3–1, 1–0, 1–1), hemma mot Trångsund. Järna leder serien två poäng före Tumba. Tumba har dock två matcher mindre spelade. Trångsund ligger på fjärde plats i tabellen.

Segern var Järnas fjärde på de senaste fem matcherna.

Haninge Anchors nästa för Järna

Järna hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 4.00 genom Kalle Eriksson och gick upp till 2–0. Trångsund kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Järna dock ryckt åt sig ledningen med 3–1. Efter 15.18 i andra perioden nätade Elliot Veteläinen framspelad av Hannes Lenntorp och Samuel Kjellström och gjorde 4–1. Trångsund reducerade dock till 4–2 genom Emil Persson tidigt i tredje perioden av perioden.

Järna kunde dock avgöra till 5–2 efter 8.11 i tredje perioden genom James Kumlin Anefjäll.

Järnas Samuel Kjellström stod för ett mål och två assists.

När lagen senast möttes vann Trångsunds IF med 5–4.

Lördag 8 november möter Järna Haninge Anchors borta 16.00 och Trångsund möter Tumba hemma 17.30.

Järna–Trångsund 5–2 (3–1, 1–0, 1–1)

U20 division 1 östra C herr, Järna Ishall

Första perioden: 1–0 (4.00) Kalle Eriksson (Mio Bäck), 2–0 (6.49) Hannes Lenntorp (Samuel Kjellström, Ellioth Sandblom), 2–1 (8.03) Elias Lammila (Oscar Sandberg), 3–1 (19.14) Samuel Kjellström (Elliot Veteläinen).

Andra perioden: 4–1 (35.18) Elliot Veteläinen (Hannes Lenntorp, Samuel Kjellström).

Tredje perioden: 4–2 (40.14) Emil Persson (Elias Lammila), 5–2 (48.11) James Kumlin Anefjäll.

Nästa match:

Järna: Haninge Anchors HC, borta, 8 november

Trångsund: IFK Tumba IK, hemma, 8 november