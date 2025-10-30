Järna tog första segern för säsongen

Järna vann med 4–3 efter förlängning

Marcus Söderman med två mål för Järna

Maliik Hellqvist Ekendahl matchvinnare för Järna

Järna har haft en tung start i U18 allettan östra herr den här säsongen, men efter tio spelade matcher kom första segern, på hemmaplan mot Wings Arlanda. Järna vann med 4–3 (2–0, 1–0, 0–3, 1–0) efter förlängning.

Maliik Hellqvist Ekendahl stod för Järnas avgörande mål 4.29 in i förlängningen.

Marcus Söderman gjorde två mål för Järna

Järna tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara tre minuter. Efter 11.09 i andra perioden nätade Marcus Söderman på nytt på pass av Gus Gustafsson och gjorde 3–0. Wings Arlanda reducerade och kvitterade till 3–3 i tredje perioden. Matchvinnare för hemmalaget Järna blev Maliik Hellqvist Ekendahl som 4.29 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Järna på elfte plats och Wings Arlanda sist, på tolfte plats.

Lagen möts på nytt i Pinbackshallen den 11 december.

I nästa match, söndag 2 november möter Järna Väsby hemma i Järna Ishall 16.00 medan Wings Arlanda spelar hemma mot Nyköping 12.10.

Järna–Wings Arlanda 4–3 (2–0, 1–0, 0–3, 1–0)

U18 allettan östra herr, Järna Ishall

Första perioden: 1–0 (8.45) Jan Loncaric (Hugo Englund), 2–0 (12.12) Marcus Söderman (Buster Pers, Andreas Tingshagen).

Andra perioden: 3–0 (31.09) Marcus Söderman (Gus Gustafsson).

Tredje perioden: 3–1 (43.58) David Prskalo (Leo Baraer), 3–2 (52.05) Vilhelm Selin, 3–3 (54.26) Viggo Renström (David Prskalo).

Förlängning: 4–3 (64.29) Maliik Hellqvist Ekendahl.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järna: 1-0-4

Wings Arlanda: 0-1-4

Nästa match:

Järna: Väsby IK HK, hemma, 2 november

Wings Arlanda: Nyköpings SK, hemma, 2 november