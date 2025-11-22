Järna segrade i toppmötet mot Tumba

Järna-seger med 5–3 mot Tumba

James Kumlin Anefjäll gjorde två mål för Järna

Andra förlusten i följd för Tumba

Det var toppmatch i U20 division 1 östra C herr under lördagen när Järna tog emot serieledande Tumba. Järna vann matchen med 5–3 (0–1, 3–0, 2–2).

Järnas James Kumlin Anefjäll tvåmålsskytt

Tumba tog ledningen efter fyra minuters spel genom Casper Pernsell framspelad av Yoshi Laurin och Petter Anemyr.

Järna gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1.

4.20 in i tredje perioden fick Acke Kajova utdelning på pass av Gustav Wormbs och Filip Rosengren och reducerade.

Efter 4.50 slog Levi Brandstetter till och kvitterade för Tumba.

7.18 in i perioden slog James Kumlin Anefjäll till på nytt på pass av Kalle Eriksson och Milton Berglind och gav laget ledningen.

Efter 16.53 nätade Ellioth Sandblom framspelad av Milton Berglind och Mio Bäck och ökade ledningen för Järna. 5–3-målet blev matchens sista.

Järnas Mio Bäck hade tre assists och Milton Berglind gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Resultaten i sista omgången betyder att Järna slutar på andra plats i tabellen och Tumba på första plats.

När lagen möttes senast vann IFK Tumba IK med 3–2 efter straffar.

Järna–Tumba 5–3 (0–1, 3–0, 2–2)

U20 division 1 östra C herr, Järna Ishall

Första perioden: 0–1 (4.24) Casper Pernsell (Yoshi Laurin, Petter Anemyr).

Andra perioden: 1–1 (24.56) Neo Puolakka (Samuel Kjellström), 2–1 (28.46) James Kumlin Anefjäll (Mio Bäck, Olle Nilheimer), 3–1 (35.38) Milton Berglind (Mio Bäck, Kalle Eriksson).

Tredje perioden: 3–2 (44.20) Acke Kajova (Gustav Wormbs, Filip Rosengren), 3–3 (44.50) Levi Brandstetter, 4–3 (47.18) James Kumlin Anefjäll (Kalle Eriksson, Milton Berglind), 5–3 (56.53) Ellioth Sandblom (Milton Berglind, Mio Bäck).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järna: 3-1-1

Tumba: 3-0-2