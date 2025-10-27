Järna knep segern i målmässigt jämn match mot IFK Salem

Järna vann med 3–2 mot IFK Salem

Olle Nilheimer matchvinnare för Järna

Femte förlusten i följd för IFK Salem

Bortalaget Järna vann matchen mot IFK Salem i U20 division 1 östra C herr. Resultatet i måndagens match i Salems Ishall blev 3–2 (2–0, 0–0, 1–2).

IFK Salem–Järna – mål för mål

Järna tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2.

Andra perioden blev mållös. Järna ökade ledningen till 0–3 genom Olle Nilheimer efter 2.54 i tredje perioden.

Jonathan Tellemar och Vincent Baldervin reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 2–3 kom inte IFK Salem.

IFK Salem har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter fem spelade matcher. Järna har tio poäng.

Säsongens första möte lagen emellan vann Järna SK med 7–2.

Nästa motstånd för IFK Salem är Tumba. Lagen möts torsdag 13 november 19.30 i Salems Ishall. Järna tar sig an Trångsund hemma lördag 1 november 16.30.

IFK Salem–Järna 2–3 (0–2, 0–0, 2–1)

U20 division 1 östra C herr, Salems Ishall

Första perioden: 0–1 (8.09) Hannes Lenntorp (James Kumlin Anefjäll, Elliot Veteläinen), 0–2 (14.56) Elliot Veteläinen (Samuel Kjellström, Hannes Lenntorp).

Tredje perioden: 0–3 (42.54) Olle Nilheimer, 1–3 (47.16) Jonathan Tellemar (Emillio Habeb, Theo Öberg), 2–3 (51.07) Vincent Baldervin (Joakim Löfvander Alwan).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Salem: 0-0-5

Järna: 3-1-1

Nästa match:

IFK Salem: IFK Tumba IK, hemma, 13 november

Järna: Trångsunds IF, hemma, 1 november