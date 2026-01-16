Järna besegrade Tumba och toppar nu tabellen

Seger för Järna med 5–1 mot Tumba

Järnas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Kalle Eriksson gjorde tre mål för Järna

Det blev 5–1 (4–0, 0–0, 1–1) hemma för Järna mot Tumba i fredagens match. Därmed är laget serieledare i U20 allettan östra, tre poäng före Enköping, efter nio spelade matcher. Enköping har dock en match mindre spelad. Tumba ligger på sjätte plats i tabellen.

Segern var Järnas sjunde på de senaste åtta matcherna.

Milton Berglind gjorde matchvinnande målet

Järna stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0.

Andra perioden blev mållös.

16.24 in i tredje perioden satte Kalle Eriksson pucken återigen framspelad av Elliot Veteläinen och Milton Berglind och ökade ledningen. 16.38 in i perioden slog Gustav Wormbs till på pass av Felix Graan och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Tumba.

Mio Bäck gjorde ett mål för Järna och spelade dessutom fram till två mål, Olle Nilheimer hade tre assists och Kalle Eriksson gjorde tre mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Järna tar sig an Enköping i nästa match hemma lördag 24 januari 14.30. Tumba möter Hammarby J20 hemma fredag 23 januari 19.30.

Järna–Tumba 5–1 (4–0, 0–0, 1–1)

U20 allettan östra, Järna Ishall

Första perioden: 1–0 (4.24) Mio Bäck (Dawid Kadziela), 2–0 (9.30) Milton Berglind (Mio Bäck, Olle Nilheimer), 3–0 (17.00) Kalle Eriksson (Olle Nilheimer), 4–0 (18.45) Kalle Eriksson (Mio Bäck, Olle Nilheimer).

Tredje perioden: 5–0 (56.24) Kalle Eriksson (Elliot Veteläinen, Milton Berglind), 5–1 (56.38) Gustav Wormbs (Felix Graan).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järna: 4-1-0

Tumba: 3-0-2

Nästa match:

Järna: Enköpings SK HK, hemma, 24 januari 14.30

Tumba: Hammarby IF, hemma, 23 januari 19.30