Järna avgjorde i tredje perioden mot Haninge Anchors

Järna-seger med 6–3 mot Haninge Anchors

Elliot Veteläinen matchvinnare för Järna

Järna gjorde fyra raka mål

Järna segrade hemma mot Haninge Anchors i U20 division 1 östra C herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Järna drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 6–3 (1–2, 1–0, 4–1).

Det var första segern för Järna, efter 4–5-förlust mot Trångsund i första matchen.

Järna–Haninge Anchors – mål för mål

Järna tog ledningen i början av första perioden genom Samuel Kjellström.

Hugo Wremborn och Marcus Strömberg såg till att Haninge Anchors vände till ledning med 1–2. Efter 15.53 i andra perioden nätade Neo Puolakka framspelad av Elliot Veteläinen och Albin Jacobsen och kvitterade för Järna. I tredje perioden var det i stället Järna som hade övertaget. Laget vann perioden med 4–1 och matchen med 6–3.

Järnas Elliot Veteläinen stod för ett mål och fyra assists och Olle Nilheimer gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Lagen möts igen 8 november i Torvalla Ishall.

Nästa motstånd för Järna är IFK Salem. Lagen möts lördag 18 oktober 15.30 i Järna Ishall. Haninge Anchors tar sig an Trångsund hemma måndag 13 oktober 19.40.

Järna–Haninge Anchors 6–3 (1–2, 1–0, 4–1)

U20 division 1 östra C herr, Järna Ishall

Första perioden: 1–0 (3.15) Samuel Kjellström (Elliot Veteläinen, Mio Bäck), 1–1 (4.23) Marcus Strömberg (Adrian Vasilevski), 1–2 (5.54) Hugo Wremborn (Gustav Michelsson Kindbom, Alexander Malm).

Andra perioden: 2–2 (35.53) Neo Puolakka (Elliot Veteläinen, Albin Jacobsen).

Tredje perioden: 2–3 (46.48) Marcus Strömberg (Leo Palmert, Elton Bygård), 3–3 (51.58) Dawid Kadziela (Elliot Veteläinen, Olle Nilheimer), 4–3 (52.33) Elliot Veteläinen (Olle Nilheimer), 5–3 (55.38) Mio Bäck (Dawid Kadziela, Erik Wahlqvist), 6–3 (58.18) Olle Nilheimer (Elliot Veteläinen).

Nästa match:

Järna: IFK Salem, hemma, 18 oktober

Haninge Anchors: Trångsunds IF, hemma, 13 oktober