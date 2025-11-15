Järfälla vann – efter Helmer Oebius hattrick

Järfälla vann med 5–3 mot SDE

Helmer Oebius med tre mål för Järfälla

Pelle Gebing matchvinnare för Järfälla

Helmer Oebius stod för tre mål när Järfälla vann mot SDE på bortaplan i U20 Div 1 östra A herr. Till slut blev det 5–3 (1–1, 1–1, 3–1).

Helmer Oebius tremålsskytt för Järfälla

Första perioden var jämn. Järfälla inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Helmer Oebius efter 1.18, men SDE kvitterade genom Vilmer Nyman efter 8.06. Efter 3.18 i andra perioden gjorde Järfälla 1–2 genom Helmer Oebius som gjorde sitt andra mål.

SDE gjorde 2–2 genom William Jonsson Eidsheim efter 8.02 av perioden. Järfälla stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 2–2 till 2–5.

William Jonsson Eidsheim reducerade dock för SDE med bara en minut kvar att spela och gav matchen liv igen.

Helmer Oebius gjorde tre mål för Järfälla och ett assist.

För Järfälla gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i tabellen medan SDE är på tredje plats.

Lagens första möte för säsongen vann SDE HF med 5–1.

Nästa motstånd för SDE är Östhammars SK U20. Lagen möts måndag 17 november 20.05 i Stockhagens Ishall. Järfälla tar sig an IFK Täby HC hemma lördag 22 november 17.00.

SDE–Järfälla 3–5 (1–1, 1–1, 1–3)

U20 Div 1 östra A herr, Stockhagens Ishall

Första perioden: 0–1 (1.18) Helmer Oebius (Robin Persson), 1–1 (8.06) Vilmer Nyman (Wilmer Nilsson).

Andra perioden: 1–2 (23.18) Helmer Oebius, 2–2 (28.02) William Jonsson Eidsheim.

Tredje perioden: 2–3 (41.24) Helmer Oebius (Robin Persson), 2–4 (55.55) Pelle Gebing (Emil Jangemo, Helmer Oebius), 2–5 (58.17) Radin Houshmand, 3–5 (59.11) William Jonsson Eidsheim.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 2-0-3

Järfälla: 2-0-3

Nästa match:

SDE: Östhammars SK, hemma, 17 november

Järfälla: IFK Täby HC, hemma, 22 november