Järfälla HC:s segerrad fortsätter efter 6–3 mot Spånga

Järfälla HC vann med 6–3 mot Spånga

Järfälla HC:s femte seger på de senaste sex matcherna

Fjärde raka segern för Järfälla HC

Järfälla HC visar fin form i U18 division 1 östra A fortsättningsserie. På torsdagen mötte laget Spånga på bortaplan i Stricct Travel Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad. Segerresultatet mot Spånga blev 6–3.

IFK Tumba IK 2 nästa för Järfälla HC

Järfälla HC:s nya tabellposition är fjärde plats medan Spånga är på tredje plats.

Lagens första möte för säsongen vann Spånga med 6–5 efter förlängningsspel .

Nästa motstånd för Järfälla HC är IFK Tumba IK 2. Lagen möts torsdag 19 februari 19.00 i Järfälla Ishall.