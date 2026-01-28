Järfälla HC vann mot Åker/Strängnäs HC efter Sebastian Huhtaniemis två mål

Järfälla HC vann med 5–3 mot Åker/Strängnäs HC

Järfälla HC:s Sebastian Huhtaniemi tvåmålsskytt

Fjärde förlusten i rad för Åker/Strängnäs HC

Det blev Järfälla HC som gick segrande ur mötet med Åker/Strängnäs HC i U18 division 1 östra A fortsättningsserie på bortaplan, med 5–3 (2–1, 1–1, 2–1).

Resultatet innebär att Åker/Strängnäs HC nu har fyra förluster i rad.

Järfälla HC tog ledningen i början av första perioden genom Owe Birgersson.

Åker/Strängnäs HC kvitterade till 1–1 genom Alfred Brun efter 6.09.

Efter 14.56 i matchen gjorde Järfälla HC 1–2 genom Sebastian Huhtaniemi.

Efter 9.18 i andra perioden nätade Olle Åberg på pass av Rasmus Rosborg och kvitterade för Åker/Strängnäs HC. Järfälla HC:s Elliot Rudslätt Debou gjorde 2–3 efter 13.09 framspelad av Hugo Karlsson och Oliver Gustafsson.

Järfälla HC gjorde 2–4 genom Sebastian Huhtaniemi som gjorde sitt andra mål efter 2.14 i tredje perioden.

Åker/Strängnäs HC reducerade dock på nytt till 3–4 genom Alfred Brun med 4.39 kvar att spela av perioden.

Järfälla HC kunde dock avgöra till 3–5 med 4.30 kvar av matchen genom Elias Kinnunen.

Åker/Strängnäs HC:s Rasmus Rosborg hade tre assists.

Åker/Strängnäs HC har en vinst och fyra förluster och 25–28 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Järfälla HC har två vinster och tre förluster och 19–18 i målskillnad.

För Åker/Strängnäs HC gör resultatet att laget nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Järfälla HC är på femte plats.

Lagen möts igen 5 mars i Järfälla Ishall.

Åker/Strängnäs HC tar sig an IFK Tumba IK 2 i nästa match borta söndag 1 februari 16.00. Järfälla HC möter Tullinge U18 borta torsdag 29 januari 19.50.

Åker/Strängnäs HC–Järfälla HC 3–5 (1–2, 1–1, 1–2)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Åkers Ishall

Första perioden: 0–1 (5.14) Owe Birgersson (Oliver Gustafsson, Melker Kjellgren), 1–1 (6.09) Alfred Brun (Gösta Wallin, Rasmus Rosborg), 1–2 (14.56) Sebastian Huhtaniemi.

Andra perioden: 2–2 (29.18) Olle Åberg (Rasmus Rosborg), 2–3 (33.09) Elliot Rudslätt Debou (Hugo Karlsson, Oliver Gustafsson).

Tredje perioden: 2–4 (42.14) Sebastian Huhtaniemi, 3–4 (55.21) Alfred Brun (Rasmus Rosborg, Liam Balck), 3–5 (55.30) Elias Kinnunen (Timothy Landes).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Åker/Strängnäs HC: 1-1-3

Järfälla HC: 2-0-3

Nästa match:

Åker/Strängnäs HC: IFK Tumba IK 2, borta, 1 februari 16.00

Järfälla HC: Tullinge TP HC, borta, 29 januari 19.50