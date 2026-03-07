Järfälla HC fortsätter vinna mot IFK Österåker Hockey

Järfälla HC vann med 11–1 mot IFK Österåker Hockey

Järfälla HC:s sjunde seger på de senaste nio matcherna

Owe Birgersson avgjorde för Järfälla HC

IFK Österåker Hockey är ett favoritmotstånd för Järfälla HC och på lördagen tog Järfälla HC ännu en seger borta mot just IFK Österåker Hockey. Matchen i U18 division 1 östra A fortsättningsserie slutade hela 11–1 (2–0, 2–1, 7–0). Det var Järfälla HC:s fjärde raka seger mot just IFK Österåker Hockey.

Segern var Järfälla HC:s sjunde på de senaste nio matcherna.

IFK Österåker Hockey–Järfälla HC – mål för mål

Timothy Landes gjorde 1–0 till Järfälla HC efter fem minuter efter pass från Sebastian Huhtaniemi och Melvin Agnarsson. 0–2 kom efter 13.45 när Owe Birgersson fick träff efter förarbete från Emil Sjöberg.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 1–4.

Järfälla HC fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–1. Målen i sista perioden gjordes av Elias Kinnunen, som gjorde två mål, Oliver Gustafsson, Hugo Mattsson, Sebastian Huhtaniemi, Widar Backlund och Melvin Agnarsson.

Oliver Gustafsson och Sebastian Huhtaniemi gjorde två mål och två assist var för Järfälla HC.

Resultaten i sista omgången betyder att IFK Österåker Hockey slutar på åttonde plats i tabellen och Järfälla HC på femte plats.

Det här var fjärde mötet mellan IFK Österåker Hockey och Järfälla HC den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Järfälla HC vunnit.

IFK Österåker Hockey–Järfälla HC 1–11 (0–2, 1–2, 0–7)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Österåker Sportcentrum

Första perioden: 0–1 (5.07) Timothy Landes (Sebastian Huhtaniemi, Melvin Agnarsson), 0–2 (13.45) Owe Birgersson (Emil Sjöberg).

Andra perioden: 0–3 (27.53) Sebastian Huhtaniemi (Oliver Gustafsson), 1–3 (36.04) Robin Holm (Dempsey Ferngren, Jonatan Gomez Rosén), 1–4 (37.20) Oliver Gustafsson (Elias Kinnunen, Charlie Carmefeldt Schill).

Tredje perioden: 1–5 (41.53) Oliver Gustafsson (Owe Birgersson, Timothy Landes), 1–6 (43.32) Sebastian Huhtaniemi (Hugo Karlsson, Emil Sjöberg), 1–7 (44.49) Elias Kinnunen (Timothy Landes), 1–8 (50.26) Melvin Agnarsson (Albin Flordal, Emil Sjöberg), 1–9 (53.49) Hugo Mattsson (Widar Backlund, Sebastian Huhtaniemi), 1–10 (57.24) Elias Kinnunen (Charlie Carmefeldt Schill, Oliver Gustafsson), 1–11 (59.08) Widar Backlund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Österåker Hockey: 0-0-5

Järfälla HC: 3-0-2