Järfälla HC föll i förlängningen mot Spånga

Spånga-seger med 6–5 efter förlängning

Spångas Linuz Lindberg tremålsskytt

Andra raka segern för Spånga

Järfälla HC fick bara med sig en poäng på hemmaplan i Järfälla Ishall mot Spånga i U18 division 1 östra A fortsättningsserie. I förlängningen blev Spånga för starka och avgjorde till 6–5 (1–2, 4–1, 0–2, 1–0).

Järfälla HC dominerade i första perioden. Laget vann perioden med 2–1.

I andra perioden var det i stället Spånga som hade greppet. Laget vann perioden med 1–4 och ställningen efter två perioder var 3–5.

10.59 in i tredje perioden slog Sebastian Huhtaniemi till på nytt på pass av Charlie Carmefeldt Schill och Liam Wallin och reducerade. Efter 12.02 slog Melker Kjellgren till och kvitterade för Järfälla HC.

I förlängningen tog det 4.09 till Spånga avgjorde till 6–5 genom blev Linuz Lindberg, framspelad av Axel Stockhaus.

Spångas Linuz Lindberg stod för fyra poäng, varav tre mål och Max Tuomela-Lundberg gjorde ett mål och två assist.

Lagen möts på nytt i Stricct Travel Arena den 12 februari.

Nästa motstånd för Järfälla HC är FOC Farsta IF. Lagen möts söndag 18 januari 19.00 i Kallhälls Ishall.

Järfälla HC–Spånga 5–6 (2–1, 1–4, 2–0, 0–1)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Järfälla Ishall

Första perioden: 0–1 (11.04) Linuz Lindberg (Neo Abrahamsson), 1–1 (15.21) Melvin Emanuelsson (Oscar Mattsson), 2–1 (16.12) Colin Nordén (Hugo Karlsson).

Andra perioden: 2–2 (24.24) Max Tuomela-Lundberg (Sixten Classon, Linuz Lindberg), 3–2 (24.53) Sebastian Huhtaniemi (Melker Kjellgren), 3–3 (28.40) Linuz Lindberg (Max Tuomela-Lundberg, Axel Stockhaus), 3–4 (34.15) Leo Elofsson (Neo Abrahamsson, Viktor Wedin), 3–5 (36.04) Walter Flach (Viktor Wedin, Max Tuomela-Lundberg).

Tredje perioden: 4–5 (50.59) Sebastian Huhtaniemi (Charlie Carmefeldt Schill, Liam Wallin), 5–5 (52.02) Melker Kjellgren.

Förlängning: 5–6 (64.09) Linuz Lindberg (Axel Stockhaus).

Nästa match:

Järfälla HC: FOC Farsta IF, hemma, 18 januari 19.00