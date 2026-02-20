Jacob Tenemyr het när Västervik besegrade Hanviken

Västervik vann med 4–2 mot Hanviken

Jacob Tenemyr med två mål för Västervik

Andra raka segern för Västervik

Bortalaget Västervik tog hem de tre poängen efter seger mot Hanviken i hockeyettan södra. 2–4 (0–3, 1–1, 1–0) slutade matchen på fredagen.

Jacob Tenemyr tvåmålsskytt för Västervik

Västervik stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 8.11 i mitten av perioden.

Efter 6.20 i andra perioden slog Alex Ek till framspelad av Erik Palm och Adam Falk och reducerade åt Hanviken. Västerviks Jacob Tenemyr gjorde 1–4 efter 17.25.

14.46 in i tredje perioden fick Erik Palm utdelning framspelad av Henrik Hallberg och Mika Ounasvuori och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Hanviken.

I tabellen innebär det här att Västervik nu ligger på 13:e plats i tabellen. Hanviken är på åttonde plats. Ett fint lyft för Västervik som låg på 17:e plats så sent som den 22 januari.

När lagen möttes senast vann Västervik med 5–4 efter förlängning .

Nästa motstånd för Hanviken är Dalen. Västervik tar sig an Nyköping hemma. Båda matcherna spelas söndag 22 februari 16.00.

Hanviken–Västervik 2–4 (0–3, 1–1, 1–0)

Hockeyettan södra, Tyresö Ishall

Första perioden: 0–1 (6.41) Oliver Qvarforth (Jack Sirkka), 0–2 (6.57) Axel Eriksson (Alfons Åhman, Knut Köhler), 0–3 (14.52) Jacob Tenemyr (Lukas Flygt, Joel Carlsson).

Andra perioden: 1–3 (26.20) Alex Ek (Erik Palm, Adam Falk), 1–4 (37.25) Jacob Tenemyr.

Tredje perioden: 2–4 (54.46) Erik Palm (Henrik Hallberg, Mika Ounasvuori).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanviken: 3-0-2

Västervik: 2-2-1

Nästa match:

Hanviken: HC Dalen, hemma, 22 februari 16.00

Västervik: Nyköpings SK, hemma, 22 februari 16.00