Jacob Tenemyr het när Västervik besegrade Hanviken
- Västervik vann med 4–2 mot Hanviken
- Jacob Tenemyr med två mål för Västervik
- Andra raka segern för Västervik
Bortalaget Västervik tog hem de tre poängen efter seger mot Hanviken i hockeyettan södra. 2–4 (0–3, 1–1, 1–0) slutade matchen på fredagen.
Jacob Tenemyr tvåmålsskytt för Västervik
Västervik stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 8.11 i mitten av perioden.
Efter 6.20 i andra perioden slog Alex Ek till framspelad av Erik Palm och Adam Falk och reducerade åt Hanviken. Västerviks Jacob Tenemyr gjorde 1–4 efter 17.25.
14.46 in i tredje perioden fick Erik Palm utdelning framspelad av Henrik Hallberg och Mika Ounasvuori och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Hanviken.
I tabellen innebär det här att Västervik nu ligger på 13:e plats i tabellen. Hanviken är på åttonde plats. Ett fint lyft för Västervik som låg på 17:e plats så sent som den 22 januari.
När lagen möttes senast vann Västervik med 5–4 efter förlängning .
Nästa motstånd för Hanviken är Dalen. Västervik tar sig an Nyköping hemma. Båda matcherna spelas söndag 22 februari 16.00.
Hanviken–Västervik 2–4 (0–3, 1–1, 1–0)
Hockeyettan södra, Tyresö Ishall
Första perioden: 0–1 (6.41) Oliver Qvarforth (Jack Sirkka), 0–2 (6.57) Axel Eriksson (Alfons Åhman, Knut Köhler), 0–3 (14.52) Jacob Tenemyr (Lukas Flygt, Joel Carlsson).
Andra perioden: 1–3 (26.20) Alex Ek (Erik Palm, Adam Falk), 1–4 (37.25) Jacob Tenemyr.
Tredje perioden: 2–4 (54.46) Erik Palm (Henrik Hallberg, Mika Ounasvuori).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Hanviken: 3-0-2
Västervik: 2-2-1
Nästa match:
Hanviken: HC Dalen, hemma, 22 februari 16.00
Västervik: Nyköpings SK, hemma, 22 februari 16.00
