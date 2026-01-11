Jack Quinn i målform – Buffalo vann mot Anaheim Ducks

Buffalo-seger med 5–3 mot Anaheim Ducks

Buffalos nionde seger på de senaste tio matcherna

Jack Quinn tvåmålsskytt för Buffalo

Hemmalaget Buffalo tog hem de två poängen efter seger mot Anaheim Ducks i NHL. 5–3 (1–0, 1–0, 3–3) slutade matchen på söndagen.

Buffalos fina hemmaform håller i sig. Segern var sjätte raka i KeyBank Center.

Jack Quinn med två mål för Buffalo

Jack Quinn gjorde 1–0 till Buffalo efter bara 2.03 efter förarbete av Ryan McLeod och Zach Benson.

Efter 7.22 i andra perioden slog Tage Thompson till på pass av Peyton Krebs och Josh Doan och gjorde 2–0.

Tredje perioden slutade 3–3 och Buffalo vann matchen med 5–3.

Lagen möts igen 23 mars i Honda Center.

Buffalo tar sig an Florida i nästa match hemma tisdag 13 januari 01.00. Anaheim Ducks möter Dallas hemma onsdag 14 januari 04.00.

Buffalo–Anaheim Ducks 5–3 (1–0, 1–0, 3–3)

NHL, KeyBank Center

Första perioden: 1–0 (2.03) Jack Quinn (Ryan McLeod, Zach Benson).

Andra perioden: 2–0 (27.22) Tage Thompson (Peyton Krebs, Josh Doan).

Tredje perioden: 3–0 (47.09) Bowen Byram (Tage Thompson, Peyton Krebs), 3–1 (55.16) Olen Zellweger (Jackson Lacombe, Mikael Granlund), 4–1 (56.00) Jack Quinn (Zach Benson, Owen Power), 4–2 (58.02) Leo Carlsson (Ian Moore), 4–3 (59.12) Mason Mctavish (Leo Carlsson, Beckett Sennecke), 5–3 (59.49) Josh Norris (Alex Tuch).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Buffalo: 4-0-1

Anaheim Ducks: 0-0-5

Nästa match:

Buffalo: Florida Panthers, hemma, 13 januari 01.00

Anaheim Ducks: Dallas Stars, hemma, 14 januari 04.00