Jack Hughes tvåmålsskytt när New Jersey vann mot Dallas

Det blev New Jersey som vann matchen på bortaplan mot Dallas i NHL på onsdagen. 4–6 (1–4, 2–0, 1–2) slutade matchen.

Segern var New Jerseys fjärde på de senaste fem matcherna.

New Jersey dominerade i första perioden som laget vann klart med 4–1.

Wyatt Johnston reducerade för Dallas tidigt i andra perioden framspelad av Matt Duchene och Jason Robertson. Efter 12.31 reducerade Dallas på nytt genom Jason Robertson framspelad av Nils Lundkvist och Wyatt Johnston.

New Jersey gjorde 3–5 genom Timo Meier på pass av Nico Hischier och Dawson Mercer efter 6.46 i tredje perioden.

Dallas reducerade dock till 4–5 genom Mavrik Bourque efter 13.08 av perioden.

New Jersey kunde dock avgöra till 4–6 med 1.60 kvar av matchen genom Dougie Hamilton.

Jason Robertson gjorde ett mål för Dallas och två målgivande passningar och Wyatt Johnston gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här betyder att Dallas ligger kvar på andra plats i Central division och New Jersey på sjunde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Dallas med 3–0.

New Jersey spelar borta mot Nashville fredag 27 mars 01.00.

Dallas–New Jersey 4–6 (1–4, 2–0, 1–2)

NHL, American Airlines Center

Första perioden: 0–1 (4.12) Jack Hughes (Simon Nemec), 1–1 (8.16) Wyatt Johnston (Thomas Harley, Jason Robertson), 1–2 (9.11) Jesper Bratt (Jonas Siegenthaler, Dougie Hamilton), 1–3 (12.52) Connor Brown (Arsenij Gritsjuk, Jonas Siegenthaler), 1–4 (17.19) Jack Hughes (Luke Hughes, Jesper Bratt).

Andra perioden: 2–4 (21.11) Wyatt Johnston (Matt Duchene, Jason Robertson), 3–4 (32.31) Jason Robertson (Nils Lundkvist, Wyatt Johnston).

Tredje perioden: 3–5 (46.46) Timo Meier (Nico Hischier, Dawson Mercer), 4–5 (53.08) Mavrik Bourque (Justin Hryckowian, Thomas Harley), 4–6 (59.00) Dougie Hamilton.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dallas: 1-1-3

New Jersey: 4-0-1

