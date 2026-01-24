Islossning i tredje – Vita Hästen J20 vann klart mot KRIF Hockey J20

Vita Hästen J20 vann med 6–1 mot KRIF Hockey J20

Tristan Johansen matchvinnare för Vita Hästen J20

Emil Petersen ende målskytt för KRIF Hockey J20

Hemmalaget KRIF Hockey J20 hängde med i matchen mot Vita Hästen J20 in i tredje perioden. Men där fick Vita Hästen J20 rejäl utdelning. Till slut blev det hela 1–6 (0–2, 1–1, 0–3) i matchen i U20 juniorettan syd herr.

KRIF Hockey J20–Vita Hästen J20 – mål för mål

Vita Hästen J20 tog ledningen efter fem minuter genom Emil Önander efter förarbete av Elliot Fäldt och Tristan Johansen. Efter 9.36 gjorde också laget 0–2 när Tristan Johansen hittade rätt efter förarbete från Jakob Holgersson och Elliot Fäldt.

Efter 4.43 i andra perioden nätade Milliam Dahlgren på pass av Emil Aldén och Elliot Fäldt och gjorde 0–3. KRIF Hockey J20:s Emil Petersen gjorde 1–3 efter 13.50 framspelad av Adam Larsson och Emil Olsson.

Vita Hästen J20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Milo Lennartsson, Tristan Johansen och Milliam Dahlgren.

Tristan Johansen gjorde två mål för Vita Hästen J20 och två assist och Elliot Fäldt hade tre assists.

Lagens första möte för säsongen vann Vita Hästen med 12–2.

Tisdag 27 januari möter KRIF Hockey J20 Alvesta borta 19.00 och Vita Hästen J20 möter Vänersborg hemma 19.50.

KRIF Hockey J20–Vita Hästen J20 1–6 (0–2, 1–1, 0–3)

U20 juniorettan syd herr, Soft Center Arena

Första perioden: 0–1 (5.42) Emil Önander (Elliot Fäldt, Tristan Johansen), 0–2 (9.36) Tristan Johansen (Jakob Holgersson, Elliot Fäldt).

Andra perioden: 0–3 (24.43) Milliam Dahlgren (Emil Aldén, Elliot Fäldt), 1–3 (33.50) Emil Petersen (Adam Larsson, Emil Olsson).

Tredje perioden: 1–4 (48.17) Tristan Johansen (Filip Törnström, Kingston Mckenzie), 1–5 (50.19) Milliam Dahlgren (Filip Törnström, Frans Vejkabo), 1–6 (51.33) Milo Lennartsson (Emil Önander, Tristan Johansen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

KRIF Hockey J20: 1-1-3

Vita Hästen J20: 3-0-2

Nästa match:

KRIF Hockey J20: Alvesta SK, borta, 27 januari 19.00

Vita Hästen J20: Vänersborgs HC, hemma, 27 januari 19.50