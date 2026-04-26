Beskedet: Kvartett lämnar Karlskoga
Fyra dagar har gått sedan finalförlusten. Nu meddelar Karlskoga att Fransén, Rockwood, Vold Engebråten och Andre Edvardsen lämnar.
BIK Karlskoga och sportchef Torsten Yngevson står inför ett nytt kapitel efter finalförlusten mot Björklöven. Detta då inte bara huvudtränaren Dennis Hall lämnat för ett nytt uppdrag i Luleå, utan även då endast tio spelare har kontrakt över 2026/27 – just nu.
Nu, fyra dagars bearbetning efter sista matchen, meddelar klubben att fyra spelare lämnar. Dessa är Noel Fransén, Adam Rockwood, Sander Vold Engebråten och Simen Andre Edvardsen.
– Vi tackar Noel, Adam, Sander och Simen för sina insatser hos oss och önskar dem lycka till framåt, säger sportchefen Torsten Yngveson.
Färjestad-lånet står utan kontrakt
När det gäller den förstnämnde handlar det om att lånet från Färjestad tagit slut. Samtidigt har den 20-årige backen inget kontrakt med Färjestad över nästa säsong. 30-årige Adam Rockwood lämnar efter en väldigt kort sejour då han kom in i slutet av januari och bidrog med fem poäng.
De tyngre avskedet tas av Sander Vold Engebråten och Simen Andre Edvardsen.
Den norske duon har gjort två, respektive tre säsonger i Bofors och har därigenom varit en del av kärnan på sina olika positioner. 23-årige Vold Engebråten nådde i år inte upp till sin produktion från första året, från sin backplats. 27-årige Andre Edvardsen höll ungefär samma nivå som tidigare, sett till produktion från centerpositionen.
