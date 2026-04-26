Mora-löftet tar plats i Norges trupp – inför VM
Följ HockeySverige på
Google news
VM-förberedelserna går in i en ny fas även för Norge. Nu har man presenterat en trupp med 11 spelare från svenska klubbar – däribland 20-årige Victor Kopperstad.
Tidigare i denna vecka gick Sam Hallam och Tre Kronor ut med sin första trupp till kommande samlingar. En trupp som senare kommer att uppdateras medan hockey-VM i Schweiz kommer allt närmare. Nu, efter tre veckors träningsläger, har också Norge presenterat sina 25 spelare till uppladdningen.
Bland dessa finns hela 11 spelare från svenska klubbar, med Frölunda, Karlskoga, Almtuna, Färjestad, Leksand, med fler, representerade. Något som sticker ut lite extra är att även 20-årige Victor Kopperstad, till vardags i Mora, debuterar efter sitt år med det norska U20-landslaget.
Norge laddar upp inför VM i Danmark med möten mot grannlandet, samt Ungern. Därefter väntar ett dubelmöte med Lettland innan mästerskapet i Schweiz börjar16 maj.
Dessa spelare har nu chans att säkra en plats, och senare även möta Sverige i gruppspelsmötet 23 maj. Övriga lag i gruppen är Tjeckien, Danmark, Italien, Slovakien, Slovenien och Kanada.
Norges trupp inför hockey-VM
Målvakter:
Mathias Arnkværn, Vålerenga
Henrik Haukeland, Straubing Tigers
Tobias Normann, Frölunda
Backer:
Ole Einar Engeland Andersen, Fehervar
Adrian Saxrud Danielsen, Vålerenga
Sander Vold Engebråten, BIK Karlskoga
Sander Hurrød, Storhamar
Victor Kopperstad, Mora IK
Christian Kaasastul, Frisk Asker
Emil Wasenden, Frisk Asker
Kristian Østby, Stavanger Oilers
Løpere:
Jacob Berglund, Storhamar
Patrick Rørbu Elvsveen, Stavanger Oilers
Mikkel Eriksen, Färjestad BK
Tinus Luc Koblar, Leksand
Andreas Martinsen, Storhamar
Eskild Bakke Olsen, Linköping
Mikkel Øby Olsen, Almtuna
Thomas Olsen, Jukurit
Emilio Pettersen, Djurgården
Martin Rønnild, Storhamar
Eirik Østrem Salsten, Iserlohn Roosters
Håvard Østrem Salsten, Djurgården
Samuel Solem, Östersund IK
Petter Vesterheim, Malmö
Den här artikeln handlar om: