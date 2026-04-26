Mora-löftet tar plats i Norges trupp – inför VM

VM-förberedelserna går in i en ny fas även för Norge. Nu har man presenterat en trupp med 11 spelare från svenska klubbar – däribland 20-årige Victor Kopperstad.

Tidigare i denna vecka gick Sam Hallam och Tre Kronor ut med sin första trupp till kommande samlingar. En trupp som senare kommer att uppdateras medan hockey-VM i Schweiz kommer allt närmare. Nu, efter tre veckors träningsläger, har också Norge presenterat sina 25 spelare till uppladdningen.

Bland dessa finns hela 11 spelare från svenska klubbar, med Frölunda, Karlskoga, Almtuna, Färjestad, Leksand, med fler, representerade. Något som sticker ut lite extra är att även 20-årige Victor Kopperstad, till vardags i Mora, debuterar efter sitt år med det norska U20-landslaget.

Norge laddar upp inför VM i Danmark med möten mot grannlandet, samt Ungern. Därefter väntar ett dubelmöte med Lettland innan mästerskapet i Schweiz börjar16 maj.

Dessa spelare har nu chans att säkra en plats, och senare även möta Sverige i gruppspelsmötet 23 maj. Övriga lag i gruppen är Tjeckien, Danmark, Italien, Slovakien, Slovenien och Kanada.

Norges trupp inför hockey-VM

Målvakter:

Mathias Arnkværn, Vålerenga

Henrik Haukeland, Straubing Tigers

Tobias Normann, Frölunda

Backer:

Ole Einar Engeland Andersen, Fehervar

Adrian Saxrud Danielsen, Vålerenga

Sander Vold Engebråten, BIK Karlskoga

Sander Hurrød, Storhamar

Victor Kopperstad, Mora IK

Christian Kaasastul, Frisk Asker

Emil Wasenden, Frisk Asker

Kristian Østby, Stavanger Oilers

Løpere:

Jacob Berglund, Storhamar

Patrick Rørbu Elvsveen, Stavanger Oilers

Mikkel Eriksen, Färjestad BK

Tinus Luc Koblar, Leksand

Andreas Martinsen, Storhamar

Eskild Bakke Olsen, Linköping

Mikkel Øby Olsen, Almtuna

Thomas Olsen, Jukurit

Emilio Pettersen, Djurgården

Martin Rønnild, Storhamar

Eirik Østrem Salsten, Iserlohn Roosters

Håvard Østrem Salsten, Djurgården

Samuel Solem, Östersund IK

Petter Vesterheim, Malmö

