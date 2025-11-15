Islossning i tredje – Oskarshamn vann klart mot Helsingborg

Seger för Oskarshamn med 9–4 mot Helsingborg

Alex Ljung avgjorde för Oskarshamn

Andra förlusten i följd för Helsingborg

Bortalaget Helsingborg hängde med i matchen mot Oskarshamn in i tredje perioden. Men där fick Oskarshamn rejäl utdelning. Till slut blev det hela 9–4 (3–1, 0–1, 6–2) i matchen i U20 region syd herr.

Oskarshamn–Helsingborg – mål för mål

I första perioden var det Oskarshamn som spelade bäst. Laget vann perioden med 3–1.

Efter 15.22 i andra perioden slog Milton Hållström till och reducerade åt Helsingborg. Oskarshamn vann också tredje perioden 6–2 och ställningen efter tre perioder var 9–4.

Oskarshamns Albin Larsson hade tre assists.

Lagens första möte för säsongen vann IK Oskarshamn med 5–1.

Tisdag 18 november möter Oskarshamn Hanhals borta 19.30 och Helsingborg möter Tingsryd J20 hemma 19.15.

Oskarshamn–Helsingborg 9–4 (3–1, 0–1, 6–2)

U20 region syd herr, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 1–0 (2.12) Joel Janhonen (Lukas Svensson, Erik Nordbeck), 1–1 (6.41) Lion Aho (Milton Karlsson, Adrian Sonesson), 2–1 (9.17) Axel Stjernlöf (Theo Dahl, Albin Larsson), 3–1 (15.57) Viggo Söderberg (Isak Öman).

Andra perioden: 3–2 (35.22) Milton Hållström.

Tredje perioden: 3–3 (40.11) Isak Paerremand (Milton Hållström), 3–4 (42.16) Joel Mårtensson (Marius Decierdo, Linus Leandersson), 4–4 (44.33) Kevin Du Rietz (Viggo Söderberg, Albin Larsson), 5–4 (45.16) Alex Ljung (Alfred Göransson, Mio Svanberg), 6–4 (45.39) Wille Nilsson (Alex Ljung, Erik Nordbeck), 7–4 (52.06) Joel Janhonen (Isak Öman, Theo Dahl), 8–4 (52.55) Axel Stjernlöf (Liam Gross, Albin Larsson), 9–4 (59.11) Olof Marklund (Melker Vidsäter, Liam Gross).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 3-1-1

Helsingborg: 3-0-2

Nästa match:

Oskarshamn: Hanhals IF, borta, 18 november

Helsingborg: Tingsryds AIF Utv, hemma, 18 november