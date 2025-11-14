Islossning i tredje – Oskarshamn vann klart mot AIK

Bortalaget AIK hängde med i matchen mot Oskarshamn in i tredje perioden. Men där fick Oskarshamn rejäl utdelning. Till slut blev det hela 8–3 (3–2, 2–1, 3–0) i matchen i hockeyallsvenskan.

Oskarshamn–AIK – mål för mål

Oskarshamn var starkast i första perioden. Laget vann perioden med 3–2.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 5–3.

Oskarshamn fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–3. Målen i sista perioden gjordes av Sören Dietz Larsen, som gjorde två mål, och Ludvig Markman.

Teemu Olavi Lepaus gjorde ett mål för Oskarshamn och tre målgivande passningar.

I tabellen innebär det här att Oskarshamn nu ligger på sjätte plats. AIK är på femte plats. Ett fint lyft för Oskarshamn som låg på tionde plats så sent som den 23 oktober.

I nästa match möter Oskarshamn Vimmerby borta på söndag 16 november 14.00. AIK möter SSK lördag 15 november 18.00 borta.

Oskarshamn–AIK 8–3 (3–2, 2–1, 3–0)

Hockeyallsvenskan, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 1–0 (0.41) Joni Ikonen (Pontus Näsén, Teemu Olavi Lepaus), 2–0 (2.37) Ludvig Östman, 2–1 (7.32) Oskar Magnusson (Rasmus Rudslätt, Daniel Ljungman), 2–2 (15.25) Scott Pooley (Ludwig Blomstrand, Viggo Gustafsson), 3–2 (17.10) Teemu Olavi Lepaus (Filiph Engsund).

Andra perioden: 4–2 (27.44) Herman Träff (Viggo Nordlund, Ludvig Markman), 5–2 (29.21) Herman Träff (Pontus Näsén, Teemu Olavi Lepaus), 5–3 (33.16) Scott Pooley (Daniel Ljungman, Oliver Tärnström).

Tredje perioden: 6–3 (45.37) Ludvig Markman (Filip Sveningsson, Viggo Nordlund), 7–3 (46.22) Sören Dietz Larsen (Teemu Olavi Lepaus, Melker Eriksson), 8–3 (55.25) Sören Dietz Larsen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 3-0-2

AIK: 2-0-3

Nästa match:

Oskarshamn: Vimmerby HC, borta, 16 november

AIK: Södertälje SK, borta, 15 november