Islossning i tredje – Örnsköldsvik Hockey vann klart mot Surahammar

Seger för Örnsköldsvik Hockey med 6–1 mot Surahammar

Frans Westberg-Gren matchvinnare för Örnsköldsvik Hockey

Andra raka segern för Örnsköldsvik Hockey

Bortalaget Surahammar hängde med i matchen mot Örnsköldsvik Hockey in i tredje perioden. Men där fick Örnsköldsvik Hockey rejäl utdelning. Till slut blev det hela 6–1 (2–1, 1–0, 3–0) i matchen i hockeyettan norra.

Hudiksvall nästa för Örnsköldsvik Hockey

Surahammar tog ledningen i början av första perioden genom Shane Heffernan.

Därefter fixade Örnsköldsvik Hockeys Elias Hallin och Frans Westberg-Gren att laget vände underläge till ledning med 2–1. Efter 6.48 i andra perioden slog William Falkenhäll till framspelad av Linus Håkansson och Vilmer Grundström och gjorde 3–1. Örnsköldsvik Hockey fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Frans Westberg-Gren, William Falkenhäll och Vilmer Grundström.

William Falkenhäll gjorde två mål för Örnsköldsvik Hockey och ett målgivande pass och Vilmer Grundström stod för ett mål och två assists.

Örnsköldsvik Hockey har tre segrar och två förluster och 21–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Surahammar har fyra vinster och en förlust och 22–13 i målskillnad.

På onsdag 19 november 19.00 spelar Örnsköldsvik Hockey borta mot Hudiksvall och Surahammar hemma mot Forshaga.

Örnsköldsvik Hockey–Surahammar 6–1 (2–1, 1–0, 3–0)

Hockeyettan norra, Skyttishallen

Första perioden: 0–1 (3.51) Shane Heffernan (Linus Rydell, Anton Hansson Myhrén), 1–1 (8.11) Elias Hallin, 2–1 (18.34) Frans Westberg-Gren (Mikko Kärjä, Hugo Branthsson).

Andra perioden: 3–1 (26.48) William Falkenhäll (Linus Håkansson, Vilmer Grundström).

Tredje perioden: 4–1 (40.17) William Falkenhäll (Vilmer Grundström, Edgar Svennberg Berger), 5–1 (49.16) Vilmer Grundström (William Falkenhäll, Edvin Edlund), 6–1 (50.10) Frans Westberg-Gren.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örnsköldsvik Hockey: 3-0-2

Surahammar: 4-0-1

Nästa match:

Örnsköldsvik Hockey: Hudiksvalls HC, borta, 19 november

Surahammar: Forshaga IF, hemma, 19 november