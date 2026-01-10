Isac Nojonen i målform – Alingsås vann mot Hovås

Alingsås-seger med 5–1 mot Hovås

Alingsås Isac Nojonen tvåmålsskytt

Alvin Brockmark matchvinnare för Alingsås

Hemmalaget Alingsås tog hem de tre poängen efter seger mot Hovås i U20 Div 1 A syd vår herr. 5–1 (0–0, 4–0, 1–1) slutade matchen på lördagen.

Isac Nojonen gjorde två mål för Alingsås

Den första perioden slutade 0–0.

Alingsås stod för fyra raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 4–0 på bara 8.10.

Efter 3.52 i tredje perioden reducerade Hovås till 4–1 genom Carl Virdung Borén. Mer än så blev det dock inte för Hovås. 4.41 in i tredje perioden nätade Alingsås Isac Nojonen på nytt framspelad av Isak Rosén och Leon Johansen och ökade ledningen.

Isak Rosén gjorde ett mål för Alingsås och två målgivande passningar och Leon Johansen hade tre assists.

Det här betyder att Alingsås nu ligger på femte plats i tabellen och Hovås är på sjätte plats.

Den 14 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Askims Ishall.

Alingsås tar sig an Hisingen i nästa match borta tisdag 13 januari 19.00. Hovås möter samma dag 20.00 Järnbrotts HK hemma.

Alingsås–Hovås 5–1 (0–0, 4–0, 1–1)

U20 Div 1 A syd vår herr, Nolhaga Ishall

Andra perioden: 1–0 (31.08) Vincent Norlander (Leon Johansen, Viggo Bratland), 2–0 (31.45) Alvin Brockmark (Olle Boman), 3–0 (38.50) Isac Nojonen (Isak Rosén, Leon Johansen), 4–0 (39.18) Isak Rosén (Albin Löfving, William Stålstedt).

Tredje perioden: 4–1 (43.52) Carl Virdung Borén, 5–1 (44.41) Isac Nojonen (Isak Rosén, Leon Johansen).

Nästa match:

Alingsås: Hisingens IK, borta, 13 januari 19.00

Hovås: Järnbrotts HK, hemma, 13 januari 20.00