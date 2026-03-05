IK Götas starka svit mot Järna fortsätter

IK Göta vann med 7–0 mot Järna

Robin Brattberger fyramålsskytt för IK Göta

Tredje raka förlusten för Järna

IK Göta fortsätter att ha det lätt mot Järna i U18 allettan östra fortsättningsserie. På torsdagen vann IK Göta på nytt – den här gången med hela 7–0 (3–0, 1–0, 3–0) borta i Järna Ishall. Det var IK Götas fjärde raka seger mot Järna.

Riktigt bra var Robin Brattberger, som stod för hela fyra mål för IK Göta.

IK Göta stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Efter 18.45 i andra perioden nätade Edvin Karlsson Kazeem på pass av Jasper Carlsson och Henrik Blomqvist och gjorde 0–4.

IK Göta fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–0. Målen i sista perioden gjordes av Robin Brattberger, som gjorde två mål, och Douglas Lindquist.

Järna har en vinst och fyra förluster och 8–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan IK Göta har tre vinster och två förluster och 21–13 i målskillnad.

Det här var fjärde mötet mellan Järna och IK Göta den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har IK Göta vunnit.

Söndag 8 mars möter Järna Boo hemma 14.10 och IK Göta möter Nyköping hemma 16.00.

Järna–IK Göta 0–7 (0–3, 0–1, 0–3)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Järna Ishall

Första perioden: 0–1 (3.24) Robin Brattberger (Fabian Blomgren, Adam Belmonte), 0–2 (7.24) Axel Rinman (Jasper Carlsson, Oscar Hamilton), 0–3 (13.54) Robin Brattberger (Fabian Blomgren, Elias Hedman).

Andra perioden: 0–4 (38.45) Edvin Karlsson Kazeem (Jasper Carlsson, Henrik Blomqvist).

Tredje perioden: 0–5 (50.09) Douglas Lindquist (Henrik Blomqvist), 0–6 (52.22) Robin Brattberger (Elias Hedman), 0–7 (58.04) Robin Brattberger (Arvid Lorendal, Fabian Blomgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järna: 1-0-4

IK Göta: 3-0-2

Nästa match:

Järna: Boo HC, hemma, 8 mars 14.10

IK Göta: Nyköpings SK, hemma, 8 mars 16.00