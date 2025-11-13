IK Göta vann – efter Axel Rinmans hattrick

IK Göta vann med 6–3 mot Väsby

IK Götas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Axel Rinman med tre mål för IK Göta

Axel Rinman stod för tre mål när IK Göta vann mot Väsby på hemmaplan i U18 allettan östra herr. Till slut blev det 6–3 (3–0, 1–2, 2–1).

Segern var IK Götas fjärde på de senaste fem matcherna.

Melvin Lindgren blev matchvinnare

IK Göta stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 5.53 i mitten av perioden. Efter 3.29 i andra perioden ökade IK Göta på till 4–0 genom Melvin Lindgren.

Väsby reducerade dock till både 4–1 och 4–2 genom Adam Kubat och Adam Kubat i andra perioden. Väsby reducerade igen efter 1.31 i tredje perioden genom Isac Vikström framspelad av Loui Paulsson.

13.37 in i tredje perioden nätade IK Götas Axel Rinman på nytt och ökade ledningen.

Efter 15.43 slog Melvin Lindgren till återigen på pass av Axel Rinman och Elliot Hultstrand och ökade ledningen för IK Göta. 6–3-målet blev matchens sista.

IK Götas Axel Rinman stod för tre mål och två assists och Melvin Lindgren gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

För tabellens utseende betyder det här att IK Göta ligger på femte plats medan Väsby har niondeplatsen. Ett fint lyft i tabellen för IK Göta som så sent som den 5 november låg på nionde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Väsby IK HK med 4–3 efter förlängning .

I nästa match, söndag 16 november möter IK Göta Värmdö borta i Ekhallen 17.30 medan Väsby spelar hemma mot Tumba 17.45.

IK Göta–Väsby 6–3 (3–0, 1–2, 2–1)

U18 allettan östra herr, HCL Tech Arena

Första perioden: 1–0 (8.45) Axel Rinman (Melvin Lindgren, Oliwer Ekström), 2–0 (10.58) Axel Rinman (Douglas Lindquist, Edvin Karlsson Kazeem), 3–0 (14.38) Hugo Karlsson (Leon Lundström-Stålbrand, Edvin Karlsson Kazeem).

Andra perioden: 4–0 (23.29) Melvin Lindgren (Oliwer Ekström, Axel Rinman), 4–1 (36.08) Adam Kubat (Leon Ekman), 4–2 (38.21) Adam Kubat (Leon Ekman).

Tredje perioden: 4–3 (41.31) Isac Vikström (Loui Paulsson), 5–3 (53.37) Axel Rinman, 6–3 (55.43) Melvin Lindgren (Axel Rinman, Elliot Hultstrand).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IK Göta: 4-0-1

Väsby: 2-0-3

Nästa match:

IK Göta: Värmdö HC, borta, 16 november

Väsby: IFK Tumba IK, hemma, 16 november